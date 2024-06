Kalendarz roku szkolnego 2024/2025. Chociaż uczniowie i rodzice raczej myślami są teraz przy zakończeniu roku szkolnego 2023/2024 to warto mieć na uwadze, jaki będzie rozkład zajęć i wolnego po wakacjach. Kiedy jest rozpoczęcie roku szkolnego? Jak wypadają ferie? Kiedy zaczynają się wakacje. Sprawdzamy.

Rok szkolny 2024/2025

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września wypada w tym roku w niedzielę, uczniowie szkolne progi przekroczą zatem już 2 września 2024 r. (poniedziałek).

Zimowa przerwa świąteczna

Na pierwszą przerwę w zajęciach uczniowie poczekają do 23 grudnia, wówczas wolne będzie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wolne potrwa do 31 grudnia 2024. Ale 1 stycznia to też dzień wolny, uczniowie wrócą do szkół 2 stycznia 2025 r..

Ferie zimowe

Ferie zimowe zaczną się w nowym roku szkolnym trochę później niż zwykle, później się też zakończą. Pierwsze województwa na zimowy wypoczynek będą mogły wyruszyć od 20 stycznia. Ostatni uczniowie skończą ferie dopiero 2 marca.

20 stycznia - 2 lutego : kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 27 stycznia – 9 lutego : podlaskie, warmińsko-mazurskie

: podlaskie, warmińsko-mazurskie 3 lutego – 16 lutego : dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 17 lutego - 2 marca: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna

W 2025 roku Wielkanoc wypada dopiero 20 kwietnia (to jest - jak zawsze - niedziela). Uczniowie wolne rozpoczną już 17 kwietnia i potrwa ono do 22 kwietnia.

Wolne dni uczniów będą czekać również w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (jest na to czas do 20 sierpnia 2024 r.)

Zakończenie roku szkolnego

25 kwietnia 2025 r. rok szkolny zakończą uczniowie klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Pozostali uczniowie na zakończenie roku będą czekać wyjątkowo długo. Zgodnie z przepisami zakończenie roku szkolnego wypada zawsze w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. W 2025 r. będzie to dopiero 27 czerwca.

Wakacje 2025

Wakacje rozpoczną się 28 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2025 r.

Kalendarz roku szkolnego 2024/2025 - podsumowanie

Dyrektor każdej szkoły może ponadto wyznaczyć dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć. Szkoły podstawowe mają 6 takich dni, licea i technika do 10. te dni zazwyczaj są wykorzystywane przy okazji majówki czy piątku po Bożym Ciele.

2 września 2024 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23–31 grudnia 2024 r. - zimowa przerwa świąteczna

20 stycznia – 2 marca 2025 r. - ferie zimowe

17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r. - wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2025 r. - zakończenie roku szkolnego dla ostatnich klas liceów, techników.

27 czerwca 2025 r. - zakończenie roku szkolnego.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są także święta i dni ustawowo wolne od pracy. W 2025 r. będą to:

1 stycznia – Nowy Rok (środa),

6 stycznia – Święto Trzech Króli (poniedziałek),

20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),

21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),

1 maja – Święto Państwowe (czwartek),

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),

8 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),

19 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek),

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek),

1 listopada – Wszystkich Świętych (sobota),

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (wtorek),

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (czwartek),

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (piątek);

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

