Czy twoje dziecko dostanie się do wybranego przedszkola? Sprawdź, jakie kryteria będą obowiązywały w roku szkolnym 2024/2025.

Lada moment rozpoczną się rekrutacje do przedszkoli publicznych. Choć na terenie gminy miejsc zwykle wystarcza dla wszystkich dzieci, to nie każdy ma szansę na to, by jego dziecko mogło uczęszczać do wybranej placówki, np. znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Jakie kryteria decydują o przyjęciu do przedszkola w pierwszej kolejności?

Co decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się zazwyczaj na przełomie lutego i marca. Jej podstawą jest art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Określenie szczegółowych zasad i harmonogramu rekrutacji obowiązujących w danej gminie, pozostaje w gestii samorządu i to tam rodzice powinni szukać wskazówek co do tego, jak postępować, by zapisać dziecko do placówki publicznej na rok szkolny 2024/2025.

Zasadą jest, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą./

Są to kryteria ustawowe, które nie mogą zostać pominięte na pierwszym etapie rekrutacji i muszą być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do każdej publicznej placówki. Co istotne, mają one jednakową wartość.

Jakie są zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkola?

Jeżeli pomimo zastosowania wskazanych przez ustawodawcę kryteriów, kandydaci do przyjęcia do placówki uzyskają równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. W tym wypadku to organ prowadzący wskazuje jakie dokumenty są niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Co istotne, na tym etapie rekrutacji może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, a jego spełnianie jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. Organ prowadzący może określić nie więcej niż 6 kryteriów i przyznaje każdemu z nich określoną liczbę punktów. Każe kryterium może mieć różną wartość.

Czy można przyjąć do przedszkola dziecko z innej gminy?

Choć najczęściej rodzice są zainteresowani zapisaniem dziecka do placówki na terenie gminy, w której mieszkają, to jednak zdarzają się również takie przypadki, w których z punktu widzenia rodziny korzystniejsze będzie uczęszczanie przez dziecko do innej placówki. Może to mieć związek z miejscem pracy rodziców, miejscem zamieszkania dziadków, czy też zwyczajnie – choć przedszkole formalnie znajduje się na terenie innej gminy, to jednocześnie może znajdować się bliżej miejsca zamieszkania rodziny, niż przedszkole prowadzone przez gminę, w której ta rodzina mieszka. Choć w takiej sytuacji przyjęcie dziecka do placówki jest możliwe, to jednak trudniej będzie zapewnić dziecku w niej miejsce. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą bowiem być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, tylko jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tej placówce. Oznacza to, że kandydatura dziecka będzie brana pod uwagę dopiero na samym końcu procesu rekrutacji i tylko pod warunkiem, że w placówce pozostaną wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.



Podstawa prawna

art. 131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900)