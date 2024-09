Dziećmi w przedszkolu zaopiekuje się student. To efekt niedoborów kadrowych, z którymi borykają się nie tylko szkoły. MEN już pracuje nad zmianami

Nauczycielem w przedszkolu będzie mógł zostać student. To efekt niedoborów kadrowych, z którymi borykają się nie tylko szkoły. MEN już pracuje nad zmianami, bo brakuje aż około 1000 nauczycieli przedszkoli.

Brakuje nam około 1000 nauczycieli przedszkoli. MEN mówi, że zatrudni studentów

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025 w przestrzeni publicznej znów pojawiło się wiele informacji o brakach kadrowych wśród nauczycieli i problemach dyrektorów szkół ze skompletowaniem niezbędnej kadry. Choć problem ten narasta już od dłuższego czasu, to jednak w czasie wakacji można było o nim zapomnieć, bo zagadnieniom tym nie poświęcano aż tyle uwagi. Tymczasem okazuje się, że braki kadrowe dotyczą nie tylko nauczycieli szkół, ale również przedszkoli. Jak podaje MEN, brakuje w nich około 1000 nauczycieli, co stanowi ok. 13 proc. wszystkich wolnych etatów nauczycielskich. Choć resort jeszcze zastanawia się jak rozwiązać ten problem, to już teraz wiadomo, że najpoważniej rozważaną możliwością jest zmiana przepisów tak, aby możliwe było zatrudnienie w przedszkolach studentów ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

REKLAMA

Obecnie standard kształcenia przewiduje, że nauczyciel ma skończyć jednolite studia magisterskie

REKLAMA

Obecnie zgodnie z przepisami przygotowanie do zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela wczesnej edukacji jest prowadzone łącznie w obu zakresach i realizowane w trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nie ma możliwości kształcenia tej grupy nauczycieli w formie studiów podyplomowych. Nie jest już też możliwe zatrudnienie nauczycieli z nowym licencjatem, choć nadal jest to dopuszczalne w odniesieniu do licencjatów zdobytych zgodnie z przepisami sprzed 3 sierpnia 2019 roku. Pracę w tych placówkach mogą również podjąć osoby z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, wydanych zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie prowadzenia tych studiów.

Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (czyli w klasach I – III szkoły podstawowej) przewidują obecnie, że studia stacjonarne mają trwać nie krócej niż 9 semestrów, a studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż studia stacjonarne. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, nie może być mniejsza niż 2860. Program studiów może określać dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej mniejszą liczbę godzin zajęć, jeżeli zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak na studiach prowadzonych w formie stacjonarnej. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów nie może być mniejsza niż 301. Kształcenie przygotowujące do wykonywania tego zawodu obejmuje przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne.