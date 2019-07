Jak są inwestowane wpłaty na PPK

Nasze pieniądze trafią więc na specjalne, indywidualne rachunki bankowe, gdzie ewidencjonowane będą wszystkie nasze wpłaty, dopłaty roczne, przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, wypłaty oraz inne operacje na rachunku PPK. Rachunki będą więc prowadzone w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany.

Państwo gwarantuje nam w tym względzie bezpieczeństwo, ponieważ podmioty, które będą mogły obracać naszymi funduszami, muszą być wymienione w publicznej ewidencji PPK. Aby znaleźć się w tej ewidencji, muszą spełniać szereg warunków gwarantujących bezpieczeństwo naszych środków, tj. m.in.:

● posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

● posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń - dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego,

● posiadać instrumenty ograniczające ryzyko finansowe z uwagi na wiek uczestnika

Instytucjami finansowymi, które będą mogły zarządzać naszymi środkami w PPK, a tym samym zarządzać danym PPK, mogą być:

● fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK,

● fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK,

● zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK.

Każda instytucja finansowa, z którą nasz pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK będzie miała obowiązek prowadzić zróżnicowaną politykę inwestycyjną i w tym celu będzie musiała utworzyć kilka funduszy lub subfunduszy.

Jednym z podstawowych założeń jest uwzględnienie w poziomie ryzyka inwestycyjnego wieku uczestnika, a więc im uczestnik jest starszy, tym inwestowanie jego środków powinno być mniej agresywne (inwestowanie agresywne jest bardziej ryzykowne, ale za to umożliwia większy i szybszy zysk), lecz bardziej stabilne (stabilny, lecz długotrwały wzrost).

Nie musimy się obawiać, że pracodawca lub instytucja finansowa narzuci nam fundusz, a my nie będziemy mieć na to wpływu. Uczestnik ma bowiem prawo do zmiany funduszu, w którym inwestowane są jego środki. Może to zrobić 2 razy w roku całkowicie bezpłatnie i bezwarunkowo. W tym celu uczestnik powinien złożyć na piśmie specjalny wniosek adresowany bezpośrednio do obsługującej PPK instytucji finansowej o przeniesienie jego środków do innego funduszu.

