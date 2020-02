Kim jest uczestnik PPK?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), dalej „ustawa o PPK”, uczestnikiem PPK jest osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz - w imieniu i na rzecz której - podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. Ustawa o PPK określa kto jest „osobą zatrudnioną”, mogącą zostać uczestnikiem PPK. Przez osoby zatrudnione należy rozumieć:

pracowników - w rozumieniu Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych,

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji oraz

osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- podlegające, z tych tytułów, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Polsce.

Dobrowolność uczestnictwa w PPK

W imieniu i na rzecz takiej osoby podmiot zatrudniający zawrze umowę o prowadzenie PPK, chyba, że ta osoba złoży mu wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie wymaga zgody zatrudnionego. W ustawie o PPK przewidziano tzw. automatyczny zapis. Dotyczy on jednak tylko zatrudnionych między 18 a 55 rokiem życia. Osoby zatrudnione, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat, aby przystąpić do omawianego programu powinny złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Zgodnie z ustawą o PPK, zatrudniający nie może zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70 rok życia. Przez „pierwszy dzień zatrudnienia” osób zatrudnionych w danym podmiocie w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK należy rozumieć ten dzień. Natomiast w przypadku osób zatrudnianych po tej dacie, wiek weryfikuje się na faktyczny pierwszy dzień zatrudnienia. Ponowna weryfikacja wieku powinna nastąpić na dzień zawierania dla danej osoby umowy o prowadzenie PPK. W przypadku, gdy dana osoba jest zatrudniona w podmiocie zatrudniającym w dniu objęcia tego podmiotu przepisami ustawy o PPK, dla zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK nie ma znaczenia jej staż.