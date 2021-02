Spis powszechny 2021 – terminy

Spis powszechny, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami potrwa do 30 czerwca 2021 r., jednak trwają prace legislacyjne nad przedłużeniem tego terminu do 30 września 2021 r.

Spis powszechny 2021 – czy jest obowiązkowy?

Przekazanie danych objętych spisem powszechnym jest obowiązkowe i nieodpłatne.





Ponadto, osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spis powszechny 2021 – grzywna

Kary za uchylanie się od obowiązku statystycznego zostały przewidziane w ustawie o statystyce publicznej. Grzywna może maksymalnie wynieść 5000 zł.

Spis powszechny 2021 online

Samospis internetowy jest obowiązkową formą spisu. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu przewidziano ułatwienia w formie bezpłatnego dostępu do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia takiego samospisu.

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie będzie mogła dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłosi w odpowiednim terminie ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej.

Inną metodą przeprowadzenia spisu jest wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza spisowego.

Kogo dotyczy spis?

Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. objęto:

1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis Powszechny 2021 – pytania

Zakres informacji zbieranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań został określony w załączniku do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Oto on:

1. Charakterystyka demograficzna:

1) płeć;

2) wiek;

3) adres zamieszkania;

4) stan cywilny;

5) kraj urodzenia;

6) kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna:

1) bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

2) lokalizacja miejsca pracy;

3) rodzaj działalności zakładu pracy;

4) zawód wykonywany;

5) status zatrudnienia;

6) wymiar czasu pracy;

7) rodzaj źródła utrzymania osób;

8) rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:

1) samoocena niepełnosprawności;

2) orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

3) grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1) okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

2) miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) miejsce zamieszkania rok przed spisem;

4) fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

5) rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;

6) miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

7) kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

1) narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

2) język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

3) wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:

1) stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

2) tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

2) stan zamieszkania mieszkania;

3) własność mieszkania;

4) liczba osób w mieszkaniu;

5) powierzchnia użytkowa mieszkania;

6) liczba izb w mieszkaniu;

7) wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

8) rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;

9) tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;

10) rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

11) stan zamieszkania budynku;

12) wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

13) powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

14) liczba izb w budynku;

15) własność budynku;

16) liczba mieszkań w budynku;

17) rok wybudowania budynku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775, ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1486);

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 443, ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1486);

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Etap legislacyjny: Sejm).

