Kradzież - przestępstwo czy wykroczenie? MS proponuje zmiany

Sejm będzie w tym tygodniu kontynuował prace nad projektem przewidującym określenie stałego progu, od którego kradzież nie jest wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Podczas prac podkomisji wysokość tego progu zmodyfikowano - z 400 do 500 zł.

Projekt zmian w Kodeksie wykroczeń autorstwa resortu sprawiedliwości wpłynął do Sejmu w maju. W lipcu trafił do prac w sejmowej podkomisji. W propozycji przede wszystkim zaproponowano zmianę zasady, według której określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. "To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem - nawet pięć lat więzienia" - zwracało uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości.

Według obecnej regulacji, granicę tę wyznacza wartość szkody wynosząca jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 525 zł. Pierwotnie w projekcie zaproponowano więc, by granicą była stała kwota - 400 zł i każda kradzież przedmiotów o wartości powyżej tej kwoty byłaby przestępstwem. Latem - podczas prac w podkomisji - tę stałą wartość podniesiono do 500 zł.

"Modyfikacja została spowodowana stanowiskiem sądów na etapie opiniowania projektu. Sądy wskazały, że wartość 500 zł, w stosunku do obecnej 525 zł, jest mniejszą różnicą. Zaś wprowadzenie, tak jak pierwotnie proponowano, progu 400 zł spowodowałoby nadmierne komplikacje w pracy sądów" - powiedział w poniedziałek PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Jak dodał "uwzględniliśmy ten postulat" sądów, ponieważ chodzi o "płynniejsze przejście" z dotychczasowych przepisów na nowe regulacje. "Ta obecna wartość 525 zł i tak rosłaby co roku, my zamrażamy ten próg, ale chcemy łagodnie przejść do nowych uregulowań. Sądy o to prosiły" - zaznaczył wiceminister.

Jak podczas wcześniejszych prac nad projektem wskazywał Warchoł, "obecne regulacje powodują paradoksy" w związku ze zmianami minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Ten sam czyn, który był przestępstwem w jednym roku, w roku kolejnym staje się wykroczeniem. To rozzuchwala złodziei" - uzasadniał wiceminister.

Na etapie prac w podkomisji do projektu dodano także modyfikację Kodeksu karnego, zgodnie z którą "odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo".