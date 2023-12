W ubiegłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Polskę do uregulowania kwestii związków partnerskich. Kiedy w Polsce będzie można wreszcie zalegalizować związki par jednopłciowych?

Będą zmiany w przepisach dotyczących związków partnerskich?

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń jest zdania, że w Sejmie jest większość dla poparcia zmian w przepisach, które doprowadzą do legalizacji związków partnerskich. "Problemem może być prezydent Andrzej Duda, ale mam nadzieję, że w tej kwestii dojrzał".

"Czekam, żeby zalegalizować swój związek, ćwierć wieku. Coś jest nie tak z tym państwem. Póki co, dzisiaj jesteśmy w skansenie Europy" - ocenił poseł.

Trybunał Praw Człowieka wzywa do podjęcia tematu

To już nie jest tylko kwestia przekonań. W ubiegłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Polskę do uregulowania sprawy związków partnerskich. "To jest wstyd, że Trybunał musi nas wzywać do zajęcia się tymi kwestiami. Obok Polski wzywana wcześniej była m.in. Bułgaria, Rumunia i Rosja" - podkreślił Biedroń.

Do siedziby ETPC w Strasburgu wpłynęły skargi od pięciu polskich par z Łodzi, Krakowa i Warszawy, którym władze lokalne odmówiły małżeństwa, tłumacząc to tym, że prawo polskie zezwala tylko na związek mężczyzny i kobiety. Ich powództwa przed krajowym sądem zostały odrzucone.

Ważne Trybunał wyszedł z założenia, że większościowe postawy społeczne w danym kraju nie mogą uzasadniać różnego traktowania ze względu na orientację seksualną.

W niedzielę minister ds. równości Katarzyna Kotula (Lewica) powiedziała PAP, że jest już najwyższy czas na wprowadzenie związków partnerskich w Polsce. Chciałaby w ciągu miesiąca rozpocząć konsultacje w sprawie tego projektu. W odpowiedzi wiceszef klubu PSL poseł Marek Sawicki powiedział w Studiu PAP, że w jego ocenie "nie będzie rządowego projektu ustawy wprowadzającego związki partnerskie". "Poselski projekt oczywiście może być, ale ja się pod takim nie podpiszę i nie będę głosować za" - dodał polityk PSL.

autor: Jarema Jamrożek

jam/ mrr/

