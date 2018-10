Dni Ubezpieczonego od 1 października 2018 r.

Osoby ubezpieczone są najliczniejszą, ale i jak wynika z badań, najmniej świadomą swoich praw i obowiązków grupą klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To dla nich, co roku w październiku organizowane są "Dni Ubezpieczonego". W tym roku ich hasłem przewodnim jest Informacja o stanie konta ubezpieczonego - ważna informacja o Twojej przyszłości. To nawiązanie do wysłanego w czasie wakacji do półtora miliona Dolnoślązaków listu dotyczącego stanu ich konta w ZUS. Dni Ubezpieczonego ruszają w najbliższy poniedziałek 1 października i będą trwały cały miesiąc.

Brak wiedzy na temat swojego ubezpieczenie wynika z faktu bardzo sporadycznego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczeni, to najczęściej osoby pracujące na etatach, czy umowach zleceniu, które bardzo rzadko albo wcale nie kontaktują się z ZUS. Osoby te nie interesują się ubezpieczeniami społecznymi dopóki nie muszą skorzystać z jakiegoś świadczenia a do Zakładu przychodzą dopiero wtedy, gdy dowiadują się, że nie mają odprowadzanych składek.

- W ramach naszej dorocznej akcji pokażemy klientom, że ubezpieczenia społeczne to rzecz w ich życiu bardzo istotna i warto monitorować choćby stan swojego konta w ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Nowością w tym roku jest to, że tym razem nie zapraszamy naszych klientów do siebie, ale to my odwiedzamy ich w miejscu pracy – dodaje Iwona Kowalska-Matis.

Eksperci ZUS, podczas spotkania w firmie wyjaśnią pracownikom wszystkie informacje zawarte w liście o stanie konta ubezpieczonego. Krok po kroku pokażą, jak każdy może sprawdzić, czy są za niego opłacane składki. Powiedzą, z jakich świadczeń skorzystają dzięki poprawnym zapisom na koncie np. w razie choroby, urodzenia dziecka, wypadku przy pracy. Wyjaśnią też, kiedy środki z subkonta - ZUS wypłaci ich bliskim.

- Nasi eksperci pokażą, jak sprawdzać stan swojego konta w ZUS przez Internet i wytłumaczą, jak w przyszłości na podstawie danych na koncie i subkoncie obliczyć swoją emeryturę przy użyciu kalkulatora emerytalnego – zapewnia rzeczniczka. – Opowiedzą też o zaletach elektronicznych zwolnień lekarskich i na miejscu założą i aktywują wszystkim chętnym indywidualne konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) - dodaje.

DLACZEGO TAK WAŻNE JEST SPRAWDZANIE CZY PRACODAWCY ODPROWADZAJĄ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.

Składki są podstawą do obliczenia emerytury. A to oznacza, że im więcej składek ktoś zgromadzi na swoim indywidualnym koncie emerytalnym, tym większą emeryturę będzie dostawał. Co więcej ZUS będzie ją wypłacać do końca życia, nawet wtedy, gdy pieniądze, które ktoś zgromadził na koncie - już się wyczerpią. Dzięki składkom w ważnych i trudnych sytuacjach życiowych, kiedy ktoś nie może pracować np. po urodzeniu dziecka, w czasie choroby czy wypadku może liczyć na ochronę finansową. Zakład wypłaci, bowiem różne świadczenia takie jak zasiłek macierzyński czy chorobowy, a w przypadku śmierci rentę rodzinną oraz zasiłek pogrzebowy.