Rynek pracownika - potrzeba zmian w publicznych służbach zatrudnienia i edukacji

Coraz trudniej utrzymać pracownika w firmie

Przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy nie tylko ze znalezieniem nowych osób do pracy, ale również z utrzymaniem już zatrudnionych.

Publiczne służby zatrudnienia nie nadążają za zmianami na rynku pracy. Aby utrzymać pracowników trzeba rozwijać telepracę, pracę zdalną i inwestować w podnoszenie kwalifikacji.

System edukacji ma nauczać kompetencji, które są potrzebne nie tylko w szkole czy w życiu, ale przede wszystkim w miejscu pracy.

W czasie trzeciej już edycji konferencji „Praca 4.0. Człowiek - Technologia - Prawo. Idee i rozwiązania", której organizatorem jest Konfederacja Lewiatan, dyskutowano m.in. o sytuacji na rynku pracy, nowych technologiach, które zmieniają organizację pracy i wspomagają rekrutację, kwalifikacjach potrzebnych na rynku pracy, współpracy biznesu i edukacji.

Zmiany w szkolnictwie pod kątem przyszłej pracy

Uczestnicząca w konferencji Anna Zalewska, minister edukacji narodowej poinformowała, że jej celem jest zwiększanie kompetencji uczniów, które są potrzebne nie tylko w szkole czy w życiu, ale przede wszystkim w miejscu pracy. 20 proc. podstawy programowej ma być realizowane w formie projektów - to ogromne wyzwanie także dla nauczycieli, którzy muszą zmienić sposób nauczania - dodała.

- Wszyscy musimy dokonywać zmian w czasie rzeczywistym. Nie możemy założyć, że w pierwszej klasie czy w przedszkolu rozpoczynamy cykl kształcenia tak, żeby mieć za kilkanaście lat kadry przyszłości. To się musi dziać stale, tu i teraz. Po kolejnych zmianach w szkołach podstawowych i zawodowych, orientacja zawodowa wkroczyła też do przedszkoli. Zmieniamy rzeczywistość tak, aby młodzi ludzie po technikum wychodzili z uprawnieniami. Egzaminy zawodowe będą egzaminami obowiązkowymi, aby pracodawca miał informacje co uczeń umie - powiedziała minister.

Nowe formy aktywności publicznych służb zatrudnienia

Dr Ewa Flaszyńska, dyrektor departamentu rynku pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreśliła, że obecny rynek pracy wymaga od publicznych służb zatrudnienia zupełnie nowych form aktywności. Zapowiedziała, że w nowej ustawie o rynku pracy, dotychczasowymi instrumentami zostaną objęte wszystkie grupy bezrobotnych, szczególnie osoby długotrwale bezrobotne i 50+.

- Z 950 tys. bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, można przywrócić na rynek ok. 30 proc. Ważne jest również, aby zwiększyć wskaźnik zatrudnienia, który rośnie i wynosi w Polsce 72 proc., ale jest nadal niższy niż w innych krajach UE oraz zwiększyć aktywność zawodową Polaków. Niezwykle istotne, zwłaszcza dla małych firm, są pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji - powiedziała Ewa Flaszyńska.