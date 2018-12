Facebook spadł z 1. na 7. miejsce

Facebook stracił w rankingu najlepszych pracodawców co roku publikowanym przez firmę Glassdoor zajmującą się doradztwem zawodowym - z pierwszego miejsca na liście spadł na siódme. Ranking budowany jest w oparciu o opinie społeczności pracowników.

Najlepszy pracodawca roku 2018

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji listy najlepszych pracodawców zajęła firma konsultingowa Bain & Company. Na liście znalazło się również 29 firm z sektora nowych technologii (rok temu było ich 28). Google uplasowało się na 8 miejscu, LinkedIn - na 6, Microsoft zaś - na 34. Apple zajęło pozycję 71, a HP - 87 i tym samym znalazło się na liście po raz pierwszy odkąd jest ona publikowana, czyli od 2008 roku.

reklama reklama

Nieprzerwanie od tego czasu w rankingu znajdują się Google, Apple oraz Bain & Company.

Polecamy: Psychologiczny GPS. Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje.

Wizerunek Facebooka

Facebook, który w tym roku stracił pozycję najlepszego pracodawcy, spadł na siódme miejsce przede wszystkim przez skandale, z którymi przyszło mierzyć się firmie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy - ocenia serwis Cnet. Sprawa Cambridge Analytica, wykorzystanie platformy społecznościowej przez Rosję do wpływania na amerykańską politykę, a także problemy w miejscu pracy doświadczane przez wiele osób to tylko niektóre z przyczyn - wylicza serwis. Jak donosi Cnet, w ubiegłym miesiącu były menedżer firmy podzielił się notatką na temat "problemu, jakie w Facebooku mają czarnoskórzy". Dodatkowo, według doniesień płynących ze źródeł zbliżonych do firmy, coraz więcej osób zatrudnionych przez społecznościowego giganta poszukuje pracy poza Facebookiem i prosi o pomoc w tej sprawie niegdyś pracujących dla koncernu kolegów.

Pracownicy Facebooka wskazali, że plusem zatrudnienia w firmie Marka Zuckerberga niewątpliwie są korzyści finansowe oraz dodatki pracownicze. Problematyczny natomiast jest brak zrównoważenia pomiędzy życiem prywatnym a obowiązkami narzucanymi przez firmę. Według niektórych pracowników poziom nierównowagi w tym względzie w Facebooku "jest paskudny". Jak napisał, "każdy z mojego zespołu zostaje po godzinach, często na nocnych zmianach i w weekendy. Nikt nie mówi nam wprost, że mamy to robić, ale ze względu na silną konkurencję między pracownikami, każdy wyrabia nadgodziny".

Ranking firmy Glassdoor budowany jest w oparciu o anonimowe oceny pracy przez byłych i obecnych pracowników firm.