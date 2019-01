Nowe zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i do rynku przewozu rzeczy

Nowe zasady - zawód przewoźnika drogowego i rynek przewozu rzeczy

● Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego odrzuciła dwa przepisy o traktowaniu kierowców jako pracowników delegowanych i o zaostrzonych zasadach odpoczynku, ale przyjęła nowe zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i do rynku przewozów rzeczy.

● Zdaniem związku pracodawców „Transport Logistyka Polska", członka Konfederacji Lewiatan, nowe propozycje dotyczące właśnie dostępu do zawodu i rynku, będą miały znacznie dalej idące konsekwencje dla branży transportowej niż odrzucone przepisy o delegowaniu i o odpoczynku.

Wykonywanie większości operacji transportowych na terytorium lub z terytorium państwa siedziby pracodawcy

- Rozwiązaniem najbardziej ingerującym w unijny rynek jest zaproponowane nowe kryterium dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Tym kryterium jest wykonywanie większości operacji transportowych na terytorium lub z terytorium państwa siedziby pracodawcy. Oznacza to dla przewoźników konieczność znaczącego ograniczenia wykonywania przewozów międzynarodowych innych niż dwustronne. A to spowoduje zlikwidowanie jednolitego unijnego rynku transportu drogowego, poprzez zredukowanie swobody wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych głównie do przewozów dwustronnych - ostrzega Maciej Wroński, prezes związku pracodawców „Transport Logistyka Polska".

Przewoźnik, który wyspecjalizował się w przewozach na obszarze całej Unii Europejskiej z chwilą wejścia w życie nowych przepisów automatycznie przestanie spełniać kryteria w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że wykonał on zbyt dużą liczbę przewozów typu cross-trade i przewozów kabotażowych, to właściwy w sprawach zezwoleń organ administracji będzie zobowiązany do cofnięcia temu przedsiębiorcy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Stosowanie prawa krajowego państwa przyjmującego w zakresie umownych relacji pracodawca - pracownik

Kolejnym przyjętym rozwiązaniem, które idzie znacznie dalej niż dotychczasowe pomysły objęcia transportu delegowaniem, jest stosowanie rozporządzenia Rzym I, a tym samym prawa krajowego państwa przyjmującego w zakresie umownych relacji pracodawca (przewoźnik) - pracownik (kierowca).