Najniższa emerytura i renta od 1 marca 2019 r.

Emerytury i renty od 1 marca 2019 r.

Od 1 marca 2019 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł.

Wysokość najniższych świadczeń

Jednocześnie podwyższone zostaną najniższe świadczenia.

1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (wzrost o 70,20 zł z kwoty 1029,80 zł w 2018 r.)

825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 52,65 zł z kwoty 772,35 zł w 2018 r.)

Od 1 marca 2019 r. wraz z waloryzację reny i emerytur automatycznie rośnie renta socjalna. Wynosić będzie 1 100 zł. Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 2015 roku renta socjalna wzrosła aż o 48,7% (360 zł).

- W tym roku zdecydowaliśmy się na modyfikację dotychczas obowiązujących zasad waloryzacji. Chociaż wskaźnik waloryzacji wynosi 102,86 proc., to najniższa emerytura musi wzrosnąć przynajmniej o 70 zł. To ukłon w stronę tych emerytów, którym przysługują najniższe świadczenia. I tak, od 1 marca, najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej wzrosły o 70,20 zł – z 1029,80 zł w 2018 do 1100 zł w 2019 r.

Jak wzrosną świadczenia?

przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł , z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68

z FUS wzrośnie o , z kwoty 2270,74 zł do kwoty 2335,68 przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł , z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł;

do pracy z FUS wzrośnie o , z kwoty 1732,21 zł do kwoty 1781,75 zł; przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł, z kwoty 1997,85 zł do kwoty 2054,99 zł.

Czym jest wskaźnik waloryzacji świadczeń?

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

- Dzięki modyfikacji zasad waloryzacji, tzn. gwarantowanej podwyżce świadczeń o co najmniej 70 zł, świadczenia emerytalno-rentowe do kwoty 2447,55 zł zostaną podwyższone w stopniu wyższym, niż wynikałoby to z ustawowego stałego mechanizmu waloryzacji. To realna korzyść dla wielu Polaków.

