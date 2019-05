Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Mongolią - 1 lipca 2019 r.

Informacja o wejściu w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym

Od dnia 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym. Obydwa dokumenty zostały podpisane w Warszawie w dniu 24 stycznia 2018 r. (do chwili obecnej nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw).

Zawarcie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym zabezpieczy interesy obywateli Polski – zamieszkałych w Mongolii w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonuje pracę, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym

Od dnia 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, zwana dalej Umową oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym.

Zawarcie Umowy między Polską a Mongolią zabezpieczy interesy obywateli Polski i Mongolii w zakresie nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonuje pracę, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa ta ma szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

Związanie Polski Umową z Mongolią, która odpowiada międzynarodowym standardom w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, umożliwia obywatelom polskim i mongolskim między innymi: