ZUS ostrzega: oszuści wysyłają informacje z wirusem!

UWAGA, oszuści wysyłają fałszywe informacje z groźnym wirusem!

Jeśli w swoim telefonie lub skrzynce mailowej znajdziesz informację o konieczności rozliczenia składek zdrowotnych – usuń ją jak najszybciej. Otworzenie informacji prowadzi do zawirusowania komputera lub telefonu.

W ostatnich dniach do części klientów ZUS trafiają informacje różnymi drogami, zarówno wysyłane na telefony jak i w postaci maili, z żądaniem wypełnienia wniosku do rozliczenia składek zdrowotnych za wrzesień. Jak ostrzega CERT przesyłka zawiera złośliwe powodujące zainfekowaniem komputera, blokadę dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł bankowości elektronicznej, czy mediów społecznościowych. Jeśli otrzymamy taki mail, najlepiej od razu go skasować.

- Zgłaszają się do naszych placówek klienci, którzy otrzymują fałszywe informacje stad nasz apel, aby ich nie otwierać – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ostrzeżenie wydał już CERT Polska informując, ze kliknięcie w link powoduje natychmiastowe zainfekowanie komputera – dodaje rzeczniczka.

Dlatego wszystkich klientów Zakład uczula i apeluje o rozwagę w odbieraniu korespondencji, która rzekomo została wysłana przez ZUS. Wyjaśniamy jednocześnie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wystawia i nie wysyła ani faktur, ani nie wysyła innej dokumentacji drogą mailową. Wszelkie dokumenty i formularze ZUS można pobrać samodzielnie ze strony internetowej Zakładu. Ewentualne informacje drogą elektroniczną ZUS przekazuje tylko tym klientom, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS i dzieje się to właśnie za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do otrzymanej korespondencji, prosimy klientów o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – pod numer 22 560 16 00.