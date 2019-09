PPK czyli jak podnieść wysokość swojej emerytury

Pracownicze Plany Kapitałowe – oszczędzanie ze wspomaganiem (Centrum Prasowe)

Godna emerytura, środki na leczenie oraz na zakup mieszkania – to tylko niektóre korzyści, jakie zapewnia długoterminowe oszczędzanie w PPK. Co więcej jest to program zasilany nie tylko z naszej kieszeni, ale też dofinansowany przez pracodawcę i państwo. Już wkrótce pracownicy dużych firm będą mogli rozpocząć gromadzenie kapitału na przyszłość i oni pierwsi przekonają się, że to się po prostu opłaca.

Ktoś mógłby zapytać, po co dodatkowo oszczędzać, jeśli po uzyskaniu wieku emerytalnego i tak zostaną wypłacone świadczenia z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego. Jednak prognozy dla przyszłych emerytów nie są optymistyczne. W tej chwili mamy w Polsce 4 osoby pracujące na 1 emeryta. Za 30 lat będziemy mieli 1,8 pracującego na 1 emeryta, a wysokość emerytury może spaść do ok 30% ostatniej pensji.

Obserwujemy stopniowe obniżanie się stopy zastąpienia, czyli wskaźnika średniego świadczenia z FUS w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, pomniejszonego o składkę emerytalną. Według danych Ministerstwa Finansów stopa zastąpienia wynosi obecnie 56,4 proc., jednak według prognoz w 2040 r. może spaść do 37 proc, a w 2060 r. – nawet do 24,6 proc.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe – system dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania. To dzięki programom podobnym do PPK, stanowiącym uzupełnienie państwowej emerytury, emeryci z Europy zachodniej mogą się cieszyć wysokimi świadczeniami. Takie programy oszczędzania w miejscu pracy funkcjonują już z powodzeniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii, krajach skandynawskich, w USA, Kanadzie, czy nawet Nowej Zelandii.

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może przystąpić każdy zatrudniony, podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Może, ale nie musi. Choć zapis do PPK odbywa się automatycznie (dla osób od 18-55 lat), to pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w tym systemie i wypłacić zgromadzone środki na wybrany cel. Osoby po 55 roku życia, które nie ukończyły 70 lat same wnioskują o udział w programie.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Co miesiąc z jego pensji będzie potrącane 2 proc. na zasilenie rachunku, 1,5 proc. dołoży pracodawca. Istnieje wyjątek dotyczący tych, którzy w danym miesiącu osiągnęli przychód nie przekraczający 120 proc. minimalnej płacy. Ich wpłata będzie niższa i może wynosić od 0,5 proc. wynagrodzenia brutto.