Dzień Babci i Dziadka - wyższe emerytury, trzynastki, mama 4+, KDR, aktywność

Dla babci i dziadka – o polityce senioralnej

Przypadający dzisiaj Dzień Babci i jutrzejszy Dzień Dziadka to dobra okazja, by przyjrzeć się działaniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz osób starszych. – W ostatnim czasie to „Emerytura+” oraz waloryzacja świadczeń emerytalnych. Polityka senioralna to jednak dużo więcej – wskazuje minister Marlena Maląg.

Osób starszych w Polsce z roku na rok przybywa. Dzisiaj jest ich 9 mln, a prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie do 13,7 mln. Poznanie potrzeb tej coraz liczniejszej grupy społecznej oraz realna na nie odpowiedź to podstawa skutecznej polityki senioralnej.

Trzynasta emerytura od zaraz

– Dzień Babci i Dzień Dziadka to dobra okazja, by przyjrzeć się działaniom kierowanego przeze mnie resortu służących poprawie sytuacji osób starszych w Polsce. Jednym z nich jest bez wątpienia wprowadzenie trzynastej emerytury. Niedawno Sejm przyjął ustawę, dzięki czemu tzw. trzynastka będzie rozwiązaniem pewnym i będzie wypłacana co roku – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z szacunków MRPiPS wynika, że w 2020 roku dodatkowe środki trafią do blisko 10 milionów osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych.

Emerytury w górę

– Już w marcu czeka nas z kolei waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. I tak najniższa emerytura wzrośnie do 1200 zł, a świadczenia będą wzrastały o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł – przypomina minister Maląg.

Dzięki zmianie przepisów osoby pobierające najniższe emerytury i renty zyskają 100 zł miesięcznie. Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady waloryzacji świadczeń, byłoby to niewiele ponad 35 zł.

Aktywność na piątkę

Świadczenia pieniężne są ważne, ale polityka senioralna to dużo, dużo więcej.

To m.in. takie programy jak „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

– Bardzo ważne jest, by osoby starsze czuły się potrzebne, miały przestrzeń do realizowania swoich pasji, uczenia się nowych rzeczy, spędzania wspólnie czasu. Takich miejsc brakuje szczególnie w mniejszych miejscowościach. Dzięki m.in. programowi „Senior+” to się zmienia. Aż 69 proc. domów i klubów „Senior+” powstałych w 2018 r. zostało uruchomionych w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców, a 19 proc. placówek – w miejscowościach poniżej 1 tys. mieszkańców – wskazuje minister Marlena Maląg. Roczny budżet programu to 80 mln zł.