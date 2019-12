Program „Senior+” w 2020 r. w pytaniach i odpowiedziach

7 pytań o… programie „Senior+” w 2020 r

Trwa nabór ofert do nowej edycji wieloletniego programu „Senior+” realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2020. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania z nim związane.

Na czym polega program?

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Dzięki rozbudowywanej sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+” osoby starsze (nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60. roku życia) mają okazję do spędzenia czasu w miłym towarzystwie, korzystając przy tym z szerokiej oferty zajęć kulturalnych czy sportowych, usług rehabilitacyjnych, a także otrzymania ciepłych posiłków i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności.

Do kogo jest adresowany?

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich – które starają się o dotację na utworzenie na swoich terenach Dziennych Domów lub Klubów „Senior+”, albo o dofinansowanie na bieżącą działalność już istniejących placówek.

O jakie kwoty mogą starać się samorządy w nowej edycji programu?

Na realizację zadań zapisano w projekcie budżetu na 2020 rok 80 mln zł. Samorządy na utworzenie Dziennych Domów mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł, w przypadku Klubów jest to kwota na poziomie do 150 tys. zł. Na funkcjonowanie istniejących już placówek samorządy mogą otrzymać dotacje w wysokości do 300 zł miesięcznie w przypadku Dziennych Domów i do 200 miesięcznie w przypadku Klubów.

Gdzie i do kiedy należy przedstawić swoją ofertę?

Dokumenty należy składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Informacja na temat sposobu składania ofert znajduje się na stronie Senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Czy z dotacji mogą być finansowane koszty dowozu uczestników do placówek „Senior +”?

Koszty dowozu seniorów do placówek „Senior+” ponosi jednostka samorządu terytorialnego i nie mogą być one finansowane z dotacji.

Skąd wiadomo, w jaki sposób program „Senior+” jest realizowany?

Roczne sprawozdanie z realizacji programu na terenie danej jednostki samorządu przekazuje wojewodzie wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji programu. Wzór sprawozdania określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ile godzin dziennie powinna być czynna placówka „Senior+”?

Dzienny Dom „Senior +” powinien być czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Program nie określa minimalnej liczby godzin, w których powinien funkcjonować Klub „Senior +”.

