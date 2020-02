Biuro karier dla seniorów w Warszawie

Senioralne Biuro Karier już działa!

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie" uruchomiono Senioralne Biuro Karier. Jest ono odpowiedzią na potrzeby firm poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i potencjał.

Warszawa, to największy rynek pracy w Polsce. Stały rozwój gospodarczy i atrakcyjność stolicy nierozłącznie wiąże się z dynamicznym wzrostem popytu na pracę. Ponad połowa polskich pracodawców twierdzi, że głównym powodem, dla którego nie mogą obsadzić wolnych stanowisk, jest brak kandydatów. W sytuacji gdy bezrobocie na warszawskim rynku pracy wynosi już tylko 1,3 proc. poszukiwać nowych pracowników można nie tylko za granicą, ale także wśród osób, które niedawno odeszły na emeryturę. Europejskie badania pokazują, że mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób w wieku emerytalnym, zaś polskie badania wskazują, że stan zdrowia wielu emerytów pozwala nadal im pracować.

reklama reklama



Polecamy: Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r.

Senioralne Biuro Karier - zatrudnianie osób starszych Źródło: Konfederacja Lewiatan

Doświadczenia Urzędu we współpracy z pracodawcami wskazują, że dla części pracodawców temat zatrudnienia osób w wieku emerytalnym jest potencjalną szansą na znalezienie doświadczonego i zmotywowanego pracownika. Przekrój zawodów, w jakich pracodawcy deklarują, że chcieliby zatrudnić seniorów, jest dość szeroki. Firmy chętnie widziałyby takie osoby na stanowiskach związanych z obsługą klienta, sprzedażą, logistyką i magazynowaniem. Począwszy od baristy przez krawca, na stanowiskach kierowniczych kończąc.

Pracujący emeryt jest cenny zwłaszcza w tych organizacjach, gdzie zarządzenie wiekiem jest jednym z najważniejszych elementów w działaniach haerowców, rekruterów oraz właścicieli firm. Inwestycja w doświadczenie pracowników i transfer wiedzy między pokoleniami stanowią o sile zespołu. W dobie stawiania na różnorodność w firmach młodzi wspierają starszych kompetencjami cyfrowymi, innowacyjnymi pomysłami, a seniorzy są dla nich skarbnicą wiedzy życiowej i branżowej, wzorem postaw i profesjonalizmu. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy sprawia, że wiele firm otwiera się na seniorów. Jest to zatem najlepszy moment na podejmowanie inicjatyw integrujących pokolenia.

Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe to kluczowe usługi rynku pracy wspierające wszystkich poszukujących nowych ścieżek rozwoju. Ważna jest tu również otwartość na starsze pokolenia i zachęcanie do pozostawania na rynku pracy poprzez kontakt z doradcą zawodowym, dostęp do ofert pracy. Dobre przygotowanie osób starszych do kontaktu z pracodawcami to najważniejsze elementy ułatwiające proces uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Zapraszamy wszystkich pracodawców do korzystania z formularza internetowego zgłoszenia oferty pracy oraz z usług pośrednictwa pracy realizowanego w Senoralnym Biurze Karier. Wierzymy, że ta przyjazna i dostępna dla wszystkich przestrzeń, wskaże nowy kierunek poszukiwania pracowników.