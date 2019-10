Osoba starsza za kierownicą samochodu – do jakiego wieku?

Senior za kierownicą auta

Osoby starsze wraz z wiekiem mają mniej wyostrzone zmysły (słabszy wzrok i słuch), sprawność fizyczną i refleks. Wiąże się to z zawężonym polem widzenia, opóźnioną reakcję na sytuacje występujące na drodze, słabą podzielnością uwagi i niewłaściwą oceną odległości. Na pewno trudno jest im zrezygnować z prowadzenia pojazdu, który może znacznie ułatwiać im przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Osobom mieszkającym w małych miejscowościach grozi wówczas wykluczenie społeczne. Jednak należy zastanowić się czy jest to rozsądne zachowanie.

Senior za kierownicą pojazdu może stanowić niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego jak i dla siebie. Jak jednak ocenić granicę wieku, od którego nie powinno się już kierować autem? Każdy człowiek jest inny i w różnym tempie się starzeje. Czy prawo przewiduje zakaz jazdy samochodem po przekroczeniu konkretnej granicy wiekowej?

reklama reklama



Polecamy: Emerytury - zmiany 2019 (PDF)

Brak zakazu prowadzenia auta dla starszych kierowców

Aktualnie nie obowiązuje w Polsce zakaz jazdy samochodem po osiągnięciu konkretnego wieku. Warto jednak zastanowić się nad regulacją wymagającą przeprowadzania obowiązkowych badań po przekroczeniu określonej liczby lat. Społeczeństwo starzeje się i będzie coraz więcej seniorów na polskich drogach. Na nic zda się ich wieloletnie doświadczenie, jeśli będą mieli opóźnioną reakcję lub inne problemy zdrowotne niepozwalające na bezpieczną jazdę. Niektórzy wskazują, że już osiągnięcie 65 lat powinno uzasadniać przeprowadzenie badań sprawdzających zdrowie i sprawność seniorów w kierunku prowadzenia pojazdów. Kolejną sprawą powinno być uregulowanie obowiązkowych badań przeprowadzanych co kilka lat w celu kontroli.

Co ciekawe, seniorzy powodują mniej wypadków na drogach niż najmłodsi kierowcy.

Obecnie rzadko kierowcy sami podejmują decyzję o zbadaniu swojej sprawności psychoruchowej. Niestety zwykle dopiero po spowodowaniu wypadku lub stłuczki, gdy zachodzą uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia, starsi kierowcy kierowani są przez starostę na badania z zakresu psychologii transportu. Najczęściej okazuje się, że nie przechodzą ich pozytywnie i tracą prawo jazdy. Taka decyzja powinna być jednak poparta wskazaniami medycznymi. Problemem najstarszych kierowców jest nieprawidłowa koncentracja uwagi. Nie można jednak generalizować. Czasami sprawność seniorów zaskakuje. Zdarza się, że 85-latek wykazuje się sprawnością psychoruchową na poziomie 35-latka. Wydaje się więc, że to kondycja konkretnej osoby powinna decydować o możliwości prowadzenia pojazdu, a nie jej wiek.