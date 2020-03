[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

[Aktualizacja 20.03.2020]

10:30

Wprowadzenie II etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych zostanie wydłużone do końca listopada do czasu, kiedy przypada wdrożenie III etapu - zapowiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Więcej >>>

[Aktualizacja 20.03.2020]

08:30

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało darmową aplikację "Kwarantanna domowa". Ma ona ułatwić kontakt ze służbami oraz opiekę nad osobami objętymi kwarantanną.

Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie Źródło: Ministerstwo Zdrowia

[Aktualizacja 19.03.2020]

Zmiany w podatkach w pakiecie Tarczy Antykryzysowej

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsiębiorców, wydłużenie terminu wpłat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunięcie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, które znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Pakiet ten ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Więcej ....

16:30

Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem sprawia, iż wielu pracowników boi się dojeżdżać do pracy. Czy strach przed zakażeniem usprawiedliwia nieobecność w pracy? O odpowiedź poprosiliśmy GIP.

W opinii Departamentu Prawnego GIP fakt, iż pracownik czuje się zagrożony dojeżdżając do pracy, nie daje wprost podstaw do stosowania art. 210 k.p. W odpowiedzi dla portalu Infor.pl GIP podkreśla, iż "decyzja o poleceniu pracy zdalnej należy do pracodawcy. Okoliczności, w których pracownik może powstrzymać się od pracy określa art. 210 k.p. Zgodnie z tym przepisem w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa wyżej, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego".

[Aktualizacja 19.03.2020]

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 nowych przypadkach, W sumie w Polsce jest więc już 305 chorych na COVID-19.

Nowe przypadki koronawirusa odnotowano w woj. śląski, (6 osób), łódzkim (6 osób), lubelskim (1 osoba), opolskim (1 osoba), wielkopolski (1 osoba) oraz świętokrzyskim (1 osoba) .

Sprawdź, co robić, gdy zauważysz niepokojące sygnały >>>