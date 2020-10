RPO zaskarżył do TK przepisy z czterech "tarcz antykryzysowych"

RPO zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy z czterech "tarcz antykryzysowych"

Przepisy zawarte w czterech tzw. tarczach antykryzysowych i zmieniające regulacje z szeregu kodeksów do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich - poinformowało we wtorek Biuro RPO. Według Rzecznika, Sejm nie dochował wymogów prac nad zmianami w kodeksach.

Wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zmian wprowadzonych do kodeksów dotyczy "tarcz antykryzysowych" z 31 marca, 16 kwietnia, 14 maja i 19 czerwca br.





Jak wskazał RPO, każda z tych nowelizacji wprowadziła zmiany przynajmniej do jednego z następujących kodeksów: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu postępowania administracyjnego.

"W normalnym, spełniającym standardy konstytucyjne procesie legislacyjnym zmiany te musiałyby być podane dogłębnej analizie i refleksji. Najpewniej oznaczałoby to, że albo nie zostałyby one uchwalone, albo też uchwalone nie w przyjętym ostatecznie kształcie" – podkreślił RPO Adam Bodnar we wniosku do TK zamieszczonym na stronie Biura RPO.

Rzecznik przypomniał w swym wniosku, że według regulaminu Sejmu pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu może się odbyć nie wcześniej niż 14 dnia od doręczenia projektu posłom, a do jego rozpatrzenia może zostać powołana Komisja Nadzwyczajna. Zaś drugie czytanie projektu może odbyć się nie wcześniej niż 14 dnia od dnia doręczenia posłom sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej. Regulamin stanowi ponadto, że w przypadku zgłoszenia w drugim czytaniu poprawki albo wniosku projekt kieruje się ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

"Celem tego szczególnego porządku jest zapewnienie spójności wypracowanych przez specjalistów uregulowań kodeksowych. Chodzi także o wyeliminowanie możliwości przypadkowej nowelizacji kodeksu przy uchwalaniu ustaw szczególnych, która mogłaby zostać przeprowadzona za pomocą pochopnych i dezintegrujących projekt poprawek poselskich" – napisał Bodnar.

Jak zaznaczył w tym wniosku, "w przypadku wszystkich czterech zaskarżonych ustaw nie zostały dochowane terminy wynikające z regulaminu Sejmu, nie została też powołana Komisja Nadzwyczajna".

Do kwestii wprowadzania zmian kodeksowych w "tarczach antykryzysowych" odnosił się m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych, która 27 maja br. omawiała część uchwalonych później zmian.