II Ogólnopolski Moot Court "Civilis"

Ogólnopolski Moot Court "Civilis" składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie pisemnym, drużyna na podstawie stanu faktycznego przygotowuje pisma konkursowe w postaci pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Drugi etap jest ustny. Możemy go podzielić na ćwierćfinały, półfinały, posiedzenie o III miejsce oraz wielki finał. Na każdym etapie ustnych posiedzeń drużyny przedstawiają swoje argumenty przed sądem konkursowym. Na argumentacyjną część drużyny mają 25 minut, a następnie prawo do 5 minutowej repliki.

Do 26 marca można zapisywać się na konkurs, do tego czasu także trzeba przesłać pisma konkursowe. Etap ustny odbędzie się 7 - 8 maja. W tym roku zwycięska drużyna otrzyma 3 tysiące złotych! Jest więc o co walczyć!

reklama reklama



Przesyłamy link do wydarzenia, na którym znajdziecie kazus, link do zapisów i wszystkie niezbędne informacje: https://www.facebook.com/events/415298076392832

Polecamy serwis: Studenci