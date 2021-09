Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

Projekt: będzie możliwe kierowanie emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne

Możliwość kierowania emerytowanych rolników na rehabilitację, zmiana świadczeń za przebywanie na izolacji lub kwarantannie w związku z COVID-19, czy odwołanie członka Rady Rolników przez ministra w trakcie trwania kadencji - to niektóre regulacje w projektowanej nowelizacji ustawy o KRUS.

Efektem tych zmian powinna być większa przejrzystość rozwiązań zawartych w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - informują autorzy projektu, który znajduje się w pracach legislacyjnych rządu.

Chodzi o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ubezpieczenie w KRUS

Projektowana ustawa rozszerza katalog osób (rolników i domowników) poprzez stworzenie większej liczbie osób możliwości podlegania ubezpieczeniu w KRUS i tym samym nie tworzenie przeszkód do rozpoczynania choćby działalności pozarolniczej, co w konsekwencji ma służyć mobilności zawodowej rolników.

W projekcie zaproponowano, by dzieciom do ukończenia 16 roku życia przysługiwało jednorazowe odszkodowanie, jeżeli doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

Część składowa emerytury rolniczej

Nowe przepisy mają umożliwić zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej czy też przyznanie - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego prawa do rolniczej emerytury w pełnej wysokości, jeśli swoje gospodarstwo wydzierżawi dziecku.

Projekt daje ministrowi rolnictwa możliwość odwołania członka Rady Rolników w trakcie trwania kadencji w sytuacjach dotąd nieprzewidzianych oraz wprowadzenie ograniczenia pełnienia tej funkcji Rolników przez tą samą osobę nie dłużej niż przez trzy kadencje.

Kierowanie osób uprawnionych do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą

Nowym rozwiązaniem będzie umożliwienie Kasie podejmowanie działań wobec osób uprawnionych do emerytury rolniczej z ubezpieczenia w celu poprawy ich stanu zdrowia, m.in. poprzez kierowanie ich na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacji i na turnusy regeneracyjne oraz umożliwienie skierowania osób ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne do zakładów rehabilitacji.

Zasiłek dla rolnika za okres objęcia izolacją

Projekt dostosowuje rozwiązania o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmian w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. W projekcie ustawy zaproponowano też zmianę w tzw. ustawie covidowej ( z marca 2020 r.), która polega na poszerzeniu sytuacji umożliwiających otrzymanie przez rolnika i domownika ubezpieczonych w KRUS zasiłku w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia również za okres objęcia izolacją.

Jak informuje KRUS, projektowana ustawa pociąga skutki finansowe. Tylko na rehabilitację leczniczą 600 seniorów - emerytów i 600 opiekunów osób niepełnosprawnych potrzebne będzie ok. 2 mln zł rocznie.

Wejście w życie nowych przepisów

Większość przepisów ma wejść w życie po 6 miesiącach od opublikowania ustawy. Obecnie projekt został skierowany do konsultacji publicznych. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/