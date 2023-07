Powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Ustawa, której celem jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej podpisana przez prezydenta. Sprawdź co się zmieni!

Krajowe Centrum Przetwarzania Danych - co to

Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów administracji rządowej. Realizacji tego celu ma służyć budowa wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, co ma zostać osiągnięte poprzez utworzenie połączonych ze sobą ośrodków obliczeniowych stanowiących Krajowe Centrum Przetwarzania Danych. Utworzenie Krajowego Centrum ma zapewnić ciągłość świadczenia usług publicznych nawet w wypadku przerw w dostawach energii elektrycznej lub prób zakłócenia działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zmiany w zamówieniach publicznych

Ustawa zakłada, że przygotowanie inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jak i inwestycji towarzyszących możliwe będzie w zarówno w oparciu o jej przepisy, jak i na podstawie ogólnych reguł, przewidzianych w ustawach obecnie obowiązujących. Inwestycje w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz inwestycje towarzyszące stanowić będą cele publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do najważniejszych rozwiązań ustawy w tym zakresie można zaliczyć:

Ustawa wprowadza szczególne zasady udzielania zamówień publicznych na potrzeby inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – wyłączając, co do zasady stosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „Pzp”). Do inwestycji regulowanych ustawą będą jednak stosowane przepisy Pzp dotyczące m.in.: 1) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, proporcjonalny i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) udzielenia zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych; 3) odpowiedniego opisu przedmiotu zamówienia; 4) przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania.

Ustawa wprowadza do systemu prawnego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, wydawaną przez właściwego wojewodę (dalej także jako „decyzja lokalizacyjna”) oraz procedurę jej wydania. Do lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych nie będą miały zastosowania przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych będzie przesądzała o możliwości lokalizacji inwestycji na określonym terenie. Jej wydanie będzie wyłączać możliwość wydania innych decyzji dla tego samego obszaru (takich jak pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - toczące się w takich sprawach postępowania zostaną zawieszone).

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych inwestor uzyska tytuł prawny do nieruchomości niezbędnych w celu realizacji tych inwestycji. Nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji, będąca własnością państwowej osoby prawnej, stanie się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, za odszkodowaniem. Przedmiotem wywłaszczenia (za odszkodowaniem) będą także te nieruchomości, które zostaną wskazane w decyzji jako mające być wykorzystywane dla potrzeb związanych z elementami liniowymi inwestycji – bez względu na to, czy są one własnością państwowej osoby prawnej, czy innego podmiotu. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych będzie wywierać także skutek wygaszenia (za odszkodowaniem) części lub całości ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, a także wygaśnięcia trwałego zarządu na nieruchomościach, które są objęte decyzją. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na wywłaszczanych nieruchomościach nastąpi za odszkodowaniem.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę dla inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych wydawać będzie właściwy wojewoda. Ustawa upraszcza także tryb wydania warunków przyłączenia do sieci inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, nie będzie musiał legitymować się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości. Ustawa wprowadza dla inwestora, działającego na rzecz Skarbu Państwa, prawo pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych oraz w odniesieniu do udziałów lub akcji w spółek, które są właścicielem, użytkownikiem wieczystym takich nieruchomości. Prawo pierwokupu nie będzie miało zastosowania w razie zbywania nieruchomości, akcji lub udziałów ww. podmiotów na rzecz podmiotów lub osób wymienionych w ustawie, w tym osób najbliższych.

W ustawie zaproponowano, aby decyzje w niej określone, w tym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, decyzje o pozwoleniu na budowę takich inwestycji, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji takich inwestycji, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie takich inwestycji, a także decyzje o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, podlegały natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Ograniczono także możliwość stwierdzania nieważności i uchylania wydawanych na podstawie ustawy decyzji w przypadku upływu określonego czasu od ich wydania i rozpoczęcia przez inwestora budowy.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Ustawa zawiera ponadto regulację, która umożliwia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki udzielanie przedsiębiorcom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Szczegółowe warunki i tryb udzielania takiej pomocy określi minister właściwy do spraw gospodarki w rozporządzeniu. Pomoc taka będzie mogła być udzielana do dnia 1 stycznia 2026 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i utraci moc z dniem 31 grudnia 2050 r.

Źródło: prezydent.pl