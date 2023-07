Karta wędkarska 2023 - nowy wzór i nowe przepisy od 27 lipca. Co się zmienia?

Nowe rozporządzenie w § 7 ustanawia okresy ochronne (z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) dla następujących gatunków ryb i raków:

1) brzana (Barbus barbus L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) certa (Vimba vimba L.):

a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia - od dnia 1 września do dnia 30 listopada,

b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych wodach - od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

3) głowacica (Hucho hucho L.) - od dnia 1 marca do dnia 31 maja;

4) jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus Mitchill) - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) lipień (Thymallus thymallus L.) - od dnia 1 marca do dnia 31 maja;

6) łosoś (Salmo salar L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie niedozwolony jest połów w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia - od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia niedozwolony jest połów w piątki, soboty i niedziele,

c) w pozostałych wodach - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

7) miętus (Lota lota L.) - z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi - od dnia 1 grudnia do końca lutego;

8) pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach - od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

b) w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach - od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

c) w pozostałych wodach - od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;

9) sandacz (Sander lucioperca L.) - od dnia 1 marca do dnia 31 maja;

10) sieja (Coregonus maraena Bloch) - od dnia 15 października do dnia 31 grudnia;

11) sielawa (Coregonus albula L.) - od dnia 15 października do dnia 31 grudnia;

12) sum (Silurus glanis L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;

13) szczupak (Esox lucius L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

14) świnka (Chondrostoma nasus L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 15 maja;

15) troć (Salmo trutta m. trutta L.):

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia; w pozostałym okresie niedozwolony jest połów w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia - od dnia 1 grudnia do końca lutego; w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia niedozwolony jest połów w piątki, soboty i niedziele,

c) w pozostałych wodach - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia;

16) troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris L.) - od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;

17) węgorz (Anguilla anguilla L.) - od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;

18) rak błotny (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz) - od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 października do dnia 31 lipca dla samic;

19) rak szlachetny (Astacus astacus L.) - od dnia 15 października do dnia 15 marca dla samców i od dnia 15 października do dnia 31 lipca dla samic.