Zmiany dla pracowników ochrony zdrowia – nowe kwalifikacje i nowe stanowiska pracy

5 września 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące regulujące powyższą kwestię. Nowe rozporządzenie stanowi odbicie zmieniających się standardów kształcenia i wymagań w ochronie zdrowia. Co ulegnie zmianie?

W dniu 4 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji). Rozporządzenie wejście w życie z dniem 5 września 2023 r.

Zakres zastosowania rozporządzenia

Jak wynika z tytułu rozporządzenia, jego przepisy znajdują zastosowanie jedynie w odniesieniu do stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych oraz jednostek wojskowych.

W pozostałych podmiotach leczniczych rozporządzenie nie ma wprost zastosowania. Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawcy analogicznie stosowali przepisy rozporządzenia w sprawie kwalifikacji, jednak powinni dać temu wyraz np. w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania lub innych wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy.

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji do pracowników, których kwalifikacje są określane przez odrębne przepisy, stosuje się rozporządzenie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Oznacza to, że jeśli kwalifikacje na danym stanowisku pracy określone są odrębnymi przepisami to wówczas rozporządzenie ma zastosowanie jedynie w nieuregulowanym zakresie.

Nowe kwalifikacje

Zmiana kwalifikacji wymaganych dotyczy m.in. stanowiska przełożonej pielęgniarek oraz zastępcy przełożonej pielęgniarek. Od 5 września 2023 roku wymagania to: tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 lat pracy w zawodzie.

Natomiast według nowych przepisów pielęgniarka oddziałowa musi posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie oraz 5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa

Nowe stanowiska pracy

Wyodrębnione zostały nowe stanowiska pracy, które dotychczas nie były uregulowane pod kątem wymaganych na tych stanowiskach kwalifikacjach.

Takimi stanowiskami są m.in.:

zastępca kierownika centralnej sterylizatorni,

kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego oraz jego zastępca,

starszy asystent zdrowia publicznego, asystent zdrowia publicznego, młodszy asystent zdrowia publicznego,

inżynier biomedyczny i młodszy inżynier biomedyczny,

starszy specjalista neurologopeda, surdologopeda, specjalista neurologopeda, surdologopeda, młodszy specjalista neurologopeda, surdologopeda,

edukator do spraw stomii,

terapeuta środowiskowy,

starszy psychoterapeuta, psychoterapeuta,

specjalista psychoterapeuta dzieci i młodzieży, starszy specjalista psychoterapeuta dzieci i młodzieży

specjalista – chirurgiczna asysta lekarza, starszy specjalista – chirurgiczna asysta lekarza,

optometrysta,

dyspozytor lotniczy, asystent dyspozytora lotniczego,

starszy koder medyczny, koder medyczny, młodszy koder medyczny

operator procesu dekontaminacji,

koordynator (pacjenta onkologicznego),

inspektor ochrony danych, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.

Jednocześnie usunięto niektóre stanowiska pracy np. stażystka pielęgniarka, stażysta położna.

Inne stanowiska zmieniły nazwę np. kierownik zespołu techników elektroradiologów został przemianowany na kierownika zespołu elektroradiologów, co wynika ze zmian w kształceniu w tym zawodzie oraz możliwości ukończenia studiów wyższych na kierunku elektroradiologia.

Przepisy przejściowe

Ważne Zmiana przepisów nie oznacza, że pracownicy zatrudnieni na objętych zmianami stanowiskach mają obowiązek dokształcenia lub są zagrożeni zwolnieniem.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji pracownik zatrudniony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, nieposiadający wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

