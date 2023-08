Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. - projekt

W projekcie zaproponowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 4242 zł (od 1 stycznia 2024 r.) i 4300 zł (od 1 lipca 2024 r.).

Ważne Zgodnie z projektem minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r. ma wynosić 27,70 zł, zaś od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Minimalna stawka godzinowa - kiedy dwa terminy zmiany?

W uzasadnieniu projektu wskazano na to, iż w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2024 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów jest zatem obowiązana ustalić te wysokości, w drodze rozporządzenia w terminie do dnia 15 września 2023 r. Kwoty te nie mogą być niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

„W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł, w projekcie zaproponowano powyższe kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4242 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. oraz 4300 zł od dnia 1 lipca 2024 r. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 4242 zł oraz 4300 zł) kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od dnia 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od dnia 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi:

co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;

mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Czym jest minimalna stawka godzinowa?

Termin ten został określony w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ważne Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (etap legislacyjny: uzgodnienia)

