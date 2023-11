Pierwsze posiedzenia Sejmu X kadencji i Senatu XI kadencji. Prezydent podpisał postanowienia

Sąd ogłasza upadłość konsumencką na wniosek. Przeważnie składa go sam dłużnik, jednak przepisy Prawa upadłościowego dają taką możliwość również jego wierzycielowi. W każdym razie podstawowym celem wniosku o ogłoszenie upadłości jest wykazanie, że w realiach konkretnej sprawy można ogłosić upadłość konsumencką, a więc m.in., że konsument popadł w stan niewypłacalności. Założenie to przekłada się na samą treść wniosku oraz dołączanych do niego dokumentów. Jak przygotować się do upadłości konsumenckiej? Jakie dokumenty trzeba zgromadzić?