Kohabitacja jest pojęciem, które stosujemy nie tylko w socjologii. W polityce używa się go w odniesieniu do układu sił rządzących. Czym jest zatem kohabitacja?

Czym jest kohabitacja?

Kohabitacja pochodzi od łacińskiego słowa cohabitare, które dosłownie oznacza „współmieszkać”. Pojęcie to często stosujemy jako określenie wspólnego zamieszkiwania partnerów życiowych, którzy nie są w ze sobą w związku małżeńskim.

Ważne W polityce kohabitacja oznacza współrządzenie organów władzy z odmiennych opcji politycznych.

Kohabitacja (polityka)

Kohabitacja w polityce ma najczęściej miejsce, gdy prezydent i rząd pochodzą z przeciwnych obozów. Tak przykładowo jest w sytuacji, gdy w Sejmie przewagę uzyska opozycyjna w stosunku do prezydenta partia lub koalicja. Skutkuje to koniecznością współpracy przez prezydenta z rządem popieranym przez parlamentarną większość. Do takiego zjawiska dochodzi, jeżeli prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych.

W Polsce kohabitacja miała miejsce kilkukrotnie m.in. w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, gdy latach 2007-2010 rząd tworzyła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kohabitacja jest również możliwa w samorządzie gminnym. Należy bowiem pamiętać, iż zarówno wybory wójta, jak i wybory do rad są bezpośrednie.

Kohabitacja (związki)

Kohabitacja w ujęciu socjologicznym oznacza najprościej rzecz ujmując wspólne życie kobiety i mężczyzny bez formalnego związku. Zjawisko to jest niejednorodne, może przybierać różne formy i przyczyny. Najczęściej spotykamy kohabitację dobrowolną, ale może być ona również spowodowana niemożnością zawarcia przez partnerów związku małżeńskiego.

W języku potocznym termin „kohabitacja” używany jest zamiennie ze słowem „konkubinat”. Pochodzenie tych pojęć jest jednak inne. Termin „konkubinat” wywodzi się od łacińskiego zwrotu concubare, czyli „leżeć ze sobą”. Z tego powodu w literaturze podkreśla się niekiedy inne znaczenie tych pojęć, wskazując na szerszy zakres kohabitacji.