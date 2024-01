Komunikat ZUS: 800 plus za styczeń będzie wypłacone do 29 lutego 2024 r. Każdy uprawniony dostanie świadczenie

Wszyscy uprawnieni rodzice otrzymają świadczenie rodzinne w wysokości 800 zł na dziecko - zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale z przepisów wynika, że ZUS ma na wypłatę wszystkim uprawnionym osobom (rodzicom i opiekunom prawnym dzieci) podwyższonego do 800 zł świadczenia wychowawczego czas do 29 lutego 2024 r.

800+ w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Zmiana ta nastąpi z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku.



Zmiana kwoty świadczenia następuje automatycznie, wyjątkiem są jednak sytuacje, w których świadczenie wychowawcze zostało już przyznane i jest wypłacane, jednak w sprawie zaistniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dla takich przypadków zmiana kwoty nastąpi manualnie przez użytkownika.

REKLAMA

"Każdy uprawniony rodzic i opiekun otrzyma świadczenie wychowawcze w wysokości 800 złotych. Do końca tygodnia ZUS wypłaci w ramach 800 plus łącznie 5 mld 471 mln złotych" - poinformował 15 stycznia 2024 r. ZUS.

W wyjątkowych wypadkach nadal 500 plus

Zwraca uwagę, że w wyjątkowych sytuacjach ZUS ma obowiązek wypłacić świadczenie w wysokości 500 zł. „Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy. Chodzi tutaj głównie o przypadki, w których do ZUS wpłyną wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje” – wskazuje Zakład. Zaznacza, że takie działanie ZUS wynika z przepisów.

Czas na wypłatę 800 plus za styczeń do 29 lutego 2024 r.

Aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie realizacji akcji podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, która będzie trwała do 29 lutego 2024 r.



ZUS ma obowiązek podnieść kwotę świadczenia wychowawczego w terminie do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Na tę operację ZUS ma więc wskazany w ustawie czas do końca lutego 2024 r.



Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.