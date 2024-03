Renta socjalna: Ustawa powinna być procedowana jak najszybciej – mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada zwiększenie tej renty do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni projekt ustawy powinien być procedowany jak najszybciej.

Marszałek Hołownia chce nowelizacji ustawy

REKLAMA

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej przewiduje zwiększenie renty z 1780,96 zł brutto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - od 1 stycznia jest to 4242 zł brutto. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zapytany o tę ustawę, stwierdził - Bardzo bym chciał, żeby stała się faktem, bo wszyscy, łącznie z premierem i łącznie z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, o tym w sposób wyraźny i jasny mówili.

REKLAMA

Hołownia zastrzegł jednak, że w tej chwili nie ma przedłożenia rządowego w tej sprawie. - Rozmawiałem z wiceministrem rodziny Łukaszem Krasoniem, że to przedłożenie też jest przygotowywane, które ma być przepracowywane razem z tym projektem obywatelskim w komisji. Jeżeli rząd nam to przyśle, to ja oczywiście natychmiast skieruję do komisji. W tej chwili to komisja jest gospodarzem tego projektu" – mówił marszałek.

Ustawa procedowana jak najszybciej

Według Hołowni, nowelizacja ustawy o rencie socjalnej powinna być procedowana jak najszybciej. - Jesteśmy to winni osobom z niepełnosprawnościami. Zawsze mogą tu przyjść, zawsze możemy rozmawiać o tym, co jeszcze można zrobić, żeby ten proces był szybszy. Natomiast ja jestem tylko gospodarzem pracy nad ustawami, a nie dysponentem większości parlamentarnej czy prac rządu – stwierdził.

Hołownia zaznaczył, że rząd słyszy protest i wie, że ten protest ma miejsce. - Mam nadzieję, że do jakichś drastycznych form wyrażania niezadowolenia nie dojdzie, to na pewno nikomu nie będzie służyło - ocenił marszałek.