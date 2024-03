120 mieszkań dla najlepszych studentów. Wystarczy mieć średnią 4,5 i umowę o pracę.

Wszystkie osoby, które w złożonych wnioskach spełniły kryteria programu „Mieszkanie dla absolwenta” w Białymstoku, będą mogły preferencyjnie wynająć mieszkania od gminy – zdecydowali w poniedziałek radni.

Na czym polega program „Mieszkanie dla absolwenta”?

Radni przyjęli zmiany w uchwale w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białystok, która dotyczy programu.

Celem „Mieszkania dla absolwenta” jest wspieranie młodych mieszkańców miasta, najlepszych studentów ostatniego roku studiów, absolwentów w pozyskaniu pierwszego, samodzielnego mieszkania, aby zostawali w mieście, nie migrowali do innych regionów, a pracodawcy mieli wykwalifikowane kadry. Będą mogli wynająć mieszkanie na preferencyjnych warunkach, korzystniejszych od tych na rynku komercyjnym.

Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku Andrzej Ostrowski, który uzasadniał w poniedziałek radnym zwiększenie liczby mieszkań w programie, poinformował, że pierwotnie na program miało być przeznaczonych do 50 proc. mieszkań budowanych przy ul. Depowej (czyli 93 mieszkania). Podał, że program cieszył się dużym zainteresowaniem, wnioski o te mieszkania (w pierwszej edycji) złożyło 131 osób, z czego 120 spełniło wymagane kryteria. Dodał, że przegłosowana w poniedziałek zmiana pozwoli, aby wszystkie osoby, które spełniły kryteria, mogły z programu skorzystać.

Jakie warunki trzeba spełnić, by wynająć preferencyjnie mieszkanie?

Uchwałę wprowadzającą „Mieszkanie dla absolwenta” radni przyjęli we wrześniu 2023 r., a weszła w życie w październiku 2023 r. Wnioski o przydział tych mieszkań zainteresowani mogli składać do 15 marca 2024 r. – początkowo do 31 grudnia 2023 r. Pierwotnie też najemcy mieli wykazać się średnią ocen z ukończenia studiów 4,7, obniżono ją potem do 4,5.

Z programu mogą korzystać osoby poniżej 35-ego roku życia, które nie mają własnego mieszkania w Białymstoku, spółdzielczego prawa do lokalu, mieszkania w TBS. Nie mogą też wynajmować mieszkania od gminy Białystok, pracują w mieście (mają umowę o pracę).

Za przyjęciem zmian w uchwale głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, trzy osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.