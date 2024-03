Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego [wniosek]

Od 26 marca 2024 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), wobec tego od 26 marca 2024 r. do wykonywania zawodów medycznych takich jak:

asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy

będą uprawnione osoby, które zostaną wpisane do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Osoby, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, wniosek o wpisanie do rejestru składają do Wojewody Mazowieckiego. Wniosek o wpisanie do Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego można złożyć za pośrednictwem systemu opracowanego przez Centrum e-Zdrowia.

Osoby, które 26 marca 2024 r. spełniają warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do rejestru.

Jak korzystać z Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego? Każdy użytkownik podczas pierwszego logowania do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego otrzyma domyślną rolę Pracownika Medycznego. Dodatkowo Rejestr oferuje osobne panele dla Pracownika Ministerstwa Zdrowia oraz dla Pracownika i Administratora Urzędu Wojewódzkiego. W przypadku, gdy użytkownik będzie posiadał przypisaną więcej niż jedną rolę, należy po zalogowaniu wskazać, w której roli Rejestr ma zostać wyświetlony, tj.: użytkownik anonimowy może wyszukać oraz przejrzeć dane publiczne wpisu,

pracownik medyczny może złożyć wniosek o wpis, podejrzeć informacje dotyczące swoich wpisów oraz okresów kształcenia w wybranym zawodzie. Aby móc być użytkownikiem Rejestru, należy posiadać numer PESEL. Więcej informacji jak uzyskać numer PESEL znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Jak złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego?

Na stronie Rejestru, Pracownik Medyczny może złożyć wniosek o wpis. Aby złożyć wniosek należy:

zalogować się do rejestru – aby się zalogować trzeba skorzystać z opcji „Zaloguj się” dostępnej na stronie głównej. Możesz wybrać dogodny sposób logowania spośród następujących: profil zaufany, aplikacja mObywatel, bankowość elektroniczna, e-Dowód lub USE eID,

uzupełnić dane w sekcji Moje Konto – przy pierwszym logowaniu Pracownik Medyczny zostanie przekierowany na stronę Moje Konto, gdzie jest poproszony o uzupełnienie danych obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania,

uzupełnić formularz wniosku – aby rozpocząć składanie wniosku, należy skorzystać z opcji „Złóż wniosek o wpis do rejestru” widocznej po zalogowaniu. Do wniosku będą potrzebne: dane osobowe, dane o wykształceniu, dane o miejscu/ach wykonywania zawodu,

złożyć oświadczenia o odpowiedzialności karnej,

podpisać wniosek elektronicznie jedną z dostępnych metod min. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

opłacić wniosek oraz załączyć w Rejestrze potwierdzenie wniesienia opłaty – wszelkie niezbędne dane do dokonania płatności zostaną udostępnione w Rejestrze.

Kto może złożyć wniosek o wpis do Rejestru ?

Wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego mogą złożyć wszystkie osoby wykonujące zawody, czyli:

asystentka stomatologiczna,

elektroradiolog,

higienistka stomatologiczna,

instruktor terapii uzależnień,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptystka,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy.

Opłaty za złożenie wniosku o wpis do Rejestru

Osoba ubiegająca się o wpisanie do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do Rejestru na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000.

Co istotne, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zrealizowanej płatności, a nie informację o zleceniu transakcji.

Dane w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest jawny w zakresie danych takich jak: