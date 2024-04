250 zł dla pomocy nauczyciela. Tego nikt się nie spodziewał. A to już pewne. Od 1 maja pieniądze będą wpływały na konta.

Dodatek za trudne warunki pracy przysługujący tylko określonym grupom nauczycieli od lat jest kością niezgody pomiędzy związkami zawodowymi a MEN. Tymczasem niespodziewanie, w tej układance pojawiły się również osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych.

Już od 1 maja 2024 r. pomoc nauczyciela dostanie wyższy przelew

Wynagrodzenia w oświacie, nie tylko te przysługujące nauczycielom, niezmiennie są przedmiotem ożywionej dyskusji. Każda zmiana na korzyść pracowników cieszy, ale też wzmaga pytania dotyczące sytuacji kolejnych grup zawodowych związanych z oświatą. W ostatnim czasie żywo dyskutowano o podwyżkach dla nauczycieli, a tymczasem nadeszła kolejna wiadomość – o przyznaniu dodatku za trudne warunki pracy osobom zatrudnionym na stanowiskach pomocy nauczyciela. Niestety na razie mowa jedynie o osobach pracujących w warszawskich placówkach oświatowych z dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jak podały władze Warszawy, otrzymają one dodatek za trudne warunki pracy już od 1 maja 2024 r. .

REKLAMA

Co do zasady, przepisy przewidują możliwość wypłaty dodatku za trudne warunki pracy wyłącznie nauczycielom. Podstawą jest w tym wypadku art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Przewiduje on, że wynagrodzenie nauczycieli, co do zasady, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim.

Co więcej, dodatek ten przysługuje tylko nauczycielom w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. Nie mają natomiast do niego prawa nauczyciele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, którzy pracują z dziećmi z orzeczeniami o potrzebach kształcenia specjalnego.

Nie mają też do niego prawa osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela, które są stanowiskami pomocniczymi i obsługi występującymi w jednostkach oświatowych, do których znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a nie Karty Nauczyciela. Decyzję o przyznaniu im takiego specjalnego dodatku może jednak podjąć samorząd. Tak właśnie stało się w przypadku dla osób zatrudnionych w warszawskich placówkach oświatowych.