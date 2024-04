Projekt ustawy o związkach partnerskich już za dwa tygodnie

Prace nad projektem ustawy o związkach partnerskich są w toku. Ministra ds. równości Katarzyna Kotula poinformowała w Programie Trzecim Polskiego Radia że szczegóły będą znane za dwa tygodnie.

Projekt jest już przygotowany

Jak poinformowała Katarzyna Kotula, konsultacje społeczne dotyczące projektu wypadły korzystnie i jest już koncepcja rządowego programu i projektu - jest przygotowany w ocenie, skutkach regulacji, założeniach.

- Jedyne właściwie, o czym dzisiaj politycznie rozmawiamy z PSL-em, to jest kwestia przysposobienia dzieci - zaznaczyła, dodając, że PSL uważa tę kwestię za "zagrożenie dla rodziny".

Dziecko w parach jednopłciowych

O co dokładnie chodzi? Projekt ustawy o związkach partnerskich przewiduje możliwość przysposobienia dziecka przez pary jednopłciowe. Przysposobienia dokonuje partner bądź partnerka biologicznego rodzica dziecka. W tym przypadku chodziłoby o osoby obecnie żyjące w nieformalnych związkach jednopłciowych, które po wejściu w życie ustawy mogłyby zalegalizować swoje związki.

- Chciałabym, żeby np. druga kobieta - bo to przeważnie są jednak dwie kobiety, które żyją ze sobą - miała (...) nie tylko prawa, ale także obowiązki wobec tego dziecka - zaznaczyła ministra.

To ważne również w przypadku dziedziczenia, aby w sytuacji, gdy biologiczny rodzic dziecka umrze, mogło ono dziedziczyć także po swoim rodzicu społecznym.

Oczekiwana ustawa

Sto konkretów na pierwsze sto dni rządów - wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich było jednym z nich w czasie kampanii wyborczej KO. Poparcie dla związków partnerskich deklarowały w kampanii również inne partie wchodzące w skład obecnej koalicji, a Lewica opowiadała się także za małżeństwami jednopłciowymi.

Na początku stycznia była mowa o tym, że projekt przepisów będzie gotowy do marca. Katarzyna Kotula wówczas powiedziała że punktem wyjścia do prac nad ustawą są projekty w tej sprawie, jakie powstały w ostatnich latach. Swoje propozycje przepisów złożyła w Sejmie w 2018 r. Nowoczesna, a dwa lata później - Lewica. Znalazły się w nich m.in. zapisy o prawie do udzielania partnerowi informacji o stanie zdrowia, wspólnym rozliczeniu podatkowym, dziedziczeniu w pierwszej linii, rencie po zmarłym i zasiłku opiekuńczym w przypadku sprawowania opieki nad partnerem oraz prawo do przysposobienia dziecka partnera.

Związki partnerskie w UE

Jak wygląda sprawa związków partnerskich w Unii Europejskiej? Cóż, Polska jest wśród pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej, które nie daje parom tej samej płci możliwości formalizacji związków. Kwestia ta nie jest uregulowana poza tym w Bułgarii, Rumunii oraz Litwie i Słowacji. W grudniu 2023 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie przeciwko Polsce wytoczonej przez pięć polskich par tej samej płci, które domagały się prawnego uznania ich związków. W orzeczeniu stwierdzono, że Polska naruszyła Europejską konwencję praw człowieka i ma obowiązek wprowadzenia ochrony prawnej par tej samej płci.

A jak przedstawiają się statystyki? W Polsce żyje ok. 50 tys. tzw. tęczowych rodzin, czyli takich, w których dzieci wychowywane są przez rodziców o orientacji innej niż heteronormatywna. 10 kwietnia opublikowano sondaż IPSOS przygotowany we współpracy z OKO. press, TOK FM, stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza i Kampanią Przeciw Homofobii, w którym 69 proc. badanych Polaków opowiedziało się za możliwością przysposobienia dziecka w tęczowych rodzinach.

Źródło: PAP

