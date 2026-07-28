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Czy 15 sierpnia to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]

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28 lipca 2026, 18:52
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
obowiązkowe święta kościelne 2026 nakazane
Czy 15 sierpnia to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]
Shutterstock

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Wszystkie święta nakazane przez kościół katolicki w 2026 roku to w sumie 9 dni w roku. Czy jednym z nich jest 15 sierpnia czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny? Obecność na mszy świętej w święto nakazane jest obowiązkowa. Czy można pójść do kościoła dzień wcześniej? Jakie są święta nakazane? Oto lista.

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Czy 15 sierpnia jest święto obowiązkowe?

Tak, 15 sierpnia każdego roku wypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To święto nakazane, a więc obowiązkowe. Tego dnia praktykujący katolicy powinni udać się do kościoła, by uczestniczyć we mszy świętej.

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Święta nakazane 2026

Nakazane święta kościelne wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Powyższa lista świąt nakazanych obowiązywała do 29 listopada 2003 roku. Od 30 listopada 2003 roku świętami, na podstawie Dekretu dla Polski, Prot. 1784/01/L z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego nie obchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych, nakazanymi nie są już:

  1. Świętego Józefa - 19 marca
  2. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
  3. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia

Zamiast 12 świąt nakazanych w roku w Kościele Katolickim obowiązuje obecnie 9 świąt obowiązkowych. 

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Zgodnie z wyżej zacytowanym kanonem 1246 obowiązkowe jest również uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Każda niedziela w roku jest dniem świątecznym, a jej opuszczenie stanowi grzech ciężki. Sakrament Eucharystii można przyjąć dopiero po spowiedzi (sakrament pokuty).

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Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed

Co ciekawe, za spełnienie obowiązku uczestnictwa w kościele w święto nakazane lub niedzielę uważa się uczestnictwo we mszy świętej wieczorem dnia poprzedniego.

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Wszystkie święta nakazane w 2026 roku

Czy drugi dzień Wielkanocy w 2026 r. to święto nakazane? Biorąc pod uwagę wyliczenie z Kodeksu Prawa Kanonicznego, nie. Oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2026 roku:

  • 1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 14 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie Pańskie
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)
  • 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
  • 25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie
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Czy 1 i 3 maja trzeba iść do kościoła?

Nie, Międzynarodowe Święto Pracy nie stanowi święta nakazanego. Nie ma więc obowiązku uczestnictwa w tym dniu we mszy świętej. To samo dotyczy 3 maja czyli święta Konstytucji 3 maja. To święto państwowe. Jednak w 2026 r. wypada w niedzielę, a więc trzeba tego dnia iść do kościoła.

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Czy drugiego dnia Wielkanocy 2026 trzeba iść do kościoła?

Może to zdziwić wielu wiernych, ale drugi dzień Wielkanocy to nie święto nakazane. Ważne, aby być w kościele na mszy świętej w pierwszy dzień świąt, a więc w niedzielę 5 kwietnia 2026 r. Poniedziałek Wielkanocny czyli 6 kwietnia 2026 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ale nie ma obowiązku uczestnictwa na mszy świętej przez katolików.

Czy w Środę Popielcową w 2026 r. trzeba iść do kościoła?

Biorąc pod uwagę powyższą listę świąt nakazanych, nie. W dniu 18 lutego 2026 r. czyli w Środę Popielcową nie trzeba iść do kościoła. Uczestnictwo w tym dniu na mszy świętej nie jest obowiązkowe.

środa popielcowa 2026

Środa Popielcowa 2026

Shutterstock

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Podstawa prawna

Kan. 1246, 1247, 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego

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Źródło: INFOR
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