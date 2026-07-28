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Jak można wypłacić środki z PPK? Uczestnik ma do tego prawo w dowolnym momencie

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28 lipca 2026, 18:59
oprac. Emilia Panufnik
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
wypłata z ppk
Jak wypłacić środki z PPK? Poważne zachorowanie, wkład własny przy kupnie mieszkania.

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Co do zasady środki zgromadzone w PPK wypłaca się po osiągnięciu 60 roku życia. Można również zrobić to wcześniej bez podawania przyczyny. Jak zatem wypłacić pieniądze z PPK? Szczególny tryb przewidziany jest dla poważnego zachorowania i wypłaty na cele mieszkaniowe.

Wypłata środków z PPK

Oszczędności  gromadzone przez uczestnika PPK są jego prywatną własnością. Oznacza to, że można w dowolnym momencie z  nich skorzystać, dokonując zwrotu środków lub wypłaty w trudnych sytuacjach życiowych.

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Zwrot środków to wycofanie przez uczestnika PPK oszczędności zgromadzonych na jego rachunku PPK w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia, bez konieczności podawania przyczyny. Przy zwrocie należy mieć jednak na uwadze to, że wypłata nie obejmie całości zgromadzonych środków. Zostanie ona pomniejszona o dopłaty pochodzące ze środków publicznych (wpłata powitalna i dopłaty roczne), 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz 19% podatek od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika. 

 

Wypłata środków z PPK.

Wypłata środków z PPK w szczególnych sytuacjach życiowych

Natomiast przez wypłatę w szczególnych sytuacjach życiowych należy rozumieć możliwość wypłaty - do 25% środków (jednorazowo lub w ratach) - w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka oraz wypłatę - do 100% środków - na „cele mieszkaniowe”. 

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Wypłata z PPK - poważne zachorowanie

O wypłatę z tytułu poważnego zachorowania uczestnik PPK może wnioskować w razie zdiagnozowania jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK (odrębny katalog dla osoby dorosłej i dla dziecka), całkowitej niezdolności do pracy bądź umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Wypłata środków z tytułu poważnego zachorowania następuje na wniosek uczestnika, do którego trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające diagnozę wystąpienia poważnego zachorowania albo orzeczenie o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności. 

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Wypłata z PPK - cele mieszkaniowe

Z kolei wypłata środków na cele mieszkaniowe jest rodzajem pożyczki, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego - w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu hipotecznego na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko ci uczestnicy, którzy w dniu złożenia wniosku o wypłatę środków nie ukończyli 45 lat.

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Pieniądze pożyczone na wkład własny należy zwrócić. Ustawa o PPK wskazuje, że zwrot środków nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia takiej wypłaty, a na zwrot całości środków uczestnik PPK ma maksymalnie 15 lat.

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Źródło: PFR Portal PPK
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