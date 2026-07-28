Mandat za psa bez smyczy w lesie. Ile można zapłacić za puszczanie czworonoga luzem na spacerze?
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Ogólnie można chodzić z psem do lasu, ale powinien być na smyczy. Czy za puszczanie czworonoga luzem podczas spaceru grozi mandat? Jakie są aktualne przepisy prawne?
- Czy można wchodzić z psem do lasu?
- Pies bez smyczy w lesie – mandat
- Kiedy pies może biegać luzem po lesie?
- Pies bez smyczy w lesie – jaki mandat?
Czy można wchodzić z psem do lasu?
Spacer w lesie z psem nie jest zakazany. Nie ma w Polsce przepisów prawa, które penalizowałyby wchodzenie do lasu z psem. Inna sytuacja jest w przypadku puszczania psa luzem czyli bez smyczy.
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Pies bez smyczy w lesie – mandat
Puszczanie w lesie psa luzem można znaleźć w Kodeksie wykroczeń, dokładnie w art. 166 tego aktu prawnego.
Art. 166. Kodeksu wykroczeń:
Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi:
1) z polowaniem,
2) ze szkoleniem psów będących zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), albo ich udziałem w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) ze szkoleniem psów ratowniczych albo ich udziałem w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych,
- podlega karze grzywny albo karze nagany.
W związku z powyższym spacer w lesie z psem, który nie idzie na smyczy, jest niedozwolony. Pamiętajmy zatem, aby przechodząc przez las, mieć psa pod kontrolą na smyczy. Nie musi być to krótka smycz. O ile nam tak wygodnie, można korzystać z dłuższych smyczy.
Kiedy pies może biegać luzem po lesie?
Zaglądając do wyżej przytoczonego przepisu można wymienić, kiedy bieganie psa bez smyczy po lesie jest dozwolone. Są to następujące sytuacje:
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- pies wykonuje czynności związane z polowaniem,
- pies wykorzystywany do celów specjalnych jest w trakcie szkolenia albo bierze udział w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- pies ratowniczy jest w trakcie szkolenia lub bierze udział w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych.
Z ustawy o ochronie zwierząt dowiadujemy się, jakie zwierzęta uważa się za wykorzystywane do celów specjalnych. Są to:
zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.
Pies bez smyczy w lesie – jaki mandat?
Jakie kary grożą za wyprowadzanie psa do lasu bez smyczy na spacery? Właściciel psa może spodziewać się:
- nagany,
- grzywny.
Ile wynosi kara grzywny za bieganie psa po lesie luzem? Tutaj przychodzi nam z pomocą art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń. Grzywna wymierzana jest w wysokości od 20 zł do nawet 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Przy wymierzaniu grzywny, bierze się pod uwagę:
- dochody sprawcy,
- jego warunki osobiste i rodzinne,
- stosunki majątkowe i
- możliwości zarobkowe.
Może jednak wychodząc z psem do lasu, warto zabrać ze sobą smycz?
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023, poz. 2119)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1580)
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