Mandat za psa bez smyczy w lesie. Ile można zapłacić za puszczanie czworonoga luzem na spacerze?

Ogólnie można chodzić z psem do lasu, ale powinien być na smyczy. Czy za puszczanie czworonoga luzem podczas spaceru grozi mandat? Jakie są aktualne przepisy prawne?

Czy można wchodzić z psem do lasu?

Spacer w lesie z psem nie jest zakazany. Nie ma w Polsce przepisów prawa, które penalizowałyby wchodzenie do lasu z psem. Inna sytuacja jest w przypadku puszczania psa luzem czyli bez smyczy.

REKLAMA

REKLAMA

Pies bez smyczy w lesie – mandat

Puszczanie w lesie psa luzem można znaleźć w Kodeksie wykroczeń, dokładnie w art. 166 tego aktu prawnego.

Art. 166. Kodeksu wykroczeń:

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi:

1) z polowaniem,

2) ze szkoleniem psów będących zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), albo ich udziałem w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) ze szkoleniem psów ratowniczych albo ich udziałem w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych,

- podlega karze grzywny albo karze nagany.

W związku z powyższym spacer w lesie z psem, który nie idzie na smyczy, jest niedozwolony. Pamiętajmy zatem, aby przechodząc przez las, mieć psa pod kontrolą na smyczy. Nie musi być to krótka smycz. O ile nam tak wygodnie, można korzystać z dłuższych smyczy.

Kiedy pies może biegać luzem po lesie?

Zaglądając do wyżej przytoczonego przepisu można wymienić, kiedy bieganie psa bez smyczy po lesie jest dozwolone. Są to następujące sytuacje:

REKLAMA

pies wykonuje czynności związane z polowaniem, pies wykorzystywany do celów specjalnych jest w trakcie szkolenia albo bierze udział w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pies ratowniczy jest w trakcie szkolenia lub bierze udział w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych.

Z ustawy o ochronie zwierząt dowiadujemy się, jakie zwierzęta uważa się za wykorzystywane do celów specjalnych. Są to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

Pies bez smyczy w lesie – jaki mandat?

Jakie kary grożą za wyprowadzanie psa do lasu bez smyczy na spacery? Właściciel psa może spodziewać się:

nagany,

grzywny.

Ile wynosi kara grzywny za bieganie psa po lesie luzem? Tutaj przychodzi nam z pomocą art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń. Grzywna wymierzana jest w wysokości od 20 zł do nawet 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przy wymierzaniu grzywny, bierze się pod uwagę:

dochody sprawcy,

jego warunki osobiste i rodzinne,

stosunki majątkowe i

możliwości zarobkowe.

Może jednak wychodząc z psem do lasu, warto zabrać ze sobą smycz?