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Strona główna » Prawo » Sprawy karne » Wykroczenia » Kary i środki karne » Mandat za psa bez smyczy w lesie. Ile można zapłacić za puszczanie czworonoga luzem na spacerze?

Mandat za psa bez smyczy w lesie. Ile można zapłacić za puszczanie czworonoga luzem na spacerze?

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28 lipca 2026, 19:03
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
pies bez smyczy w lesie mandat
Mandat za psa bez smyczy w lesie. Ile można zapłacić za puszczanie czworonoga luzem na spacerze?
Shutterstock

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Ogólnie można chodzić z psem do lasu, ale powinien być na smyczy. Czy za puszczanie czworonoga luzem podczas spaceru grozi mandat? Jakie są aktualne przepisy prawne?

Czy można wchodzić z psem do lasu?

Spacer w lesie z psem nie jest zakazany. Nie ma w Polsce przepisów prawa, które penalizowałyby wchodzenie do lasu z psem. Inna sytuacja jest w przypadku puszczania psa luzem czyli bez smyczy.

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Pies bez smyczy w lesie – mandat

Puszczanie w lesie psa luzem można znaleźć w Kodeksie wykroczeń, dokładnie w art. 166 tego aktu prawnego.

Art. 166. Kodeksu wykroczeń:
Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi:
1) z polowaniem,
2) ze szkoleniem psów będących zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), albo ich udziałem w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) ze szkoleniem psów ratowniczych albo ich udziałem w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych,
- podlega karze grzywny albo karze nagany.

W związku z powyższym spacer w lesie z psem, który nie idzie na smyczy, jest niedozwolony. Pamiętajmy zatem, aby przechodząc przez las, mieć psa pod kontrolą na smyczy. Nie musi być to krótka smycz. O ile nam tak wygodnie, można korzystać z dłuższych smyczy.

Kiedy pies może biegać luzem po lesie?

Zaglądając do wyżej przytoczonego przepisu można wymienić, kiedy bieganie psa bez smyczy po lesie jest dozwolone. Są to następujące sytuacje:

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  1. pies wykonuje czynności związane z polowaniem,
  2. pies wykorzystywany do celów specjalnych jest w trakcie szkolenia albo bierze udział w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. pies ratowniczy jest w trakcie szkolenia lub bierze udział w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych.

Z ustawy o ochronie zwierząt dowiadujemy się, jakie zwierzęta uważa się za wykorzystywane do celów specjalnych. Są to:

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zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Krajowej Administracji Skarbowej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

Pies bez smyczy w lesie – jaki mandat?

Jakie kary grożą za wyprowadzanie psa do lasu bez smyczy na spacery? Właściciel psa może spodziewać się:

  • nagany,
  • grzywny.

Ile wynosi kara grzywny za bieganie psa po lesie luzem? Tutaj przychodzi nam z pomocą art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń. Grzywna wymierzana jest w wysokości od 20 zł do nawet 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przy wymierzaniu grzywny, bierze się pod uwagę:

  • dochody sprawcy, 
  • jego warunki osobiste i rodzinne, 
  • stosunki majątkowe i 
  • możliwości zarobkowe.

Może jednak wychodząc z psem do lasu, warto zabrać ze sobą smycz?

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023, poz. 2119)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023, poz. 1580)

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Źródło: INFOR
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