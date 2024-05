Boże Ciało 2024: Czy trzeba iść do kościoła i na procesję? Czy to święto nakazane?

Boże Ciało 2023. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli potocznie Boże Ciało, wypada w tym roku dość wcześnie, bo 30 maja. Czy w ten dzień katolicy musza uczestniczyć we mszy świętej? A co z procesją?

Boże Ciało 2024 - kiedy wypada?

Boże Ciało to święto ruchome, co oznacza, że nie ma przypisanej konkretnej daty w kalendarzu Kościoła katolickiego. Ale ustalenie terminu tego święta nie nastręcza trudności, bo wypada dokładnie 60 do po Wielkanocy i 10 dni po Zesłaniu Ducha Świętego (potocznie Zielonych Świątkach - to święto, tak jak Wielkanoc, jest zawsze w niedzielę).

REKLAMA

W tym roku Wielkanoc obchodziliśmy 31 marca, w związku z tym i Boże Ciało wypada wcześniej niż w ostatnich latach, czyli 30 maja. Święto to zawsze jest w czwartek. Ostatnie Boże Ciało w maju obchodziliśmy w 2018 roku.

W Polsce uroczystość Bożego Ciała jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Boże Ciało - czy to święto nakazane?

Święta nakazane są wyznaczane i regulowane przez Kodeks prawa kanonicznego. To uroczystości liturgiczne, w czasie których obecność wiernych we mszy świętej jest obowiązkowa. Boże Ciało jest jedną z takich uroczystości. Jeśli wierny nie może uczestniczyć w nabożeństwie w dzień, w który wypada uroczystość, może wziąć w nim udział w wieczór poprzedzający. W ostateczności - gdy uczestnictwo nie jest możliwe wcale należy zgromadzić się we wspólnej modlitwie.

Ważne Boże Ciało to święto nakazane. Obecność na mszy świętej jest obowiązkiem katolika.

Czy w Boże Ciało trzeba uczestniczyć w procesji?

Pochód z Eucharystią ulicami, czyli tak zwana procesja to nieodłączny element obchodów Bożego Ciała. Na trasie procesji w czterech miejscach na wiernych czekają ołtarze, przy których odczytywane są fragmenty czterech Ewangelii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy uczestnictwo w procesji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest dla katolików obowiązkowe? Nie, ta cześć obchodów święta jest warunkowa, uczestniczą w niej tylko chętni. Niektórzy wierni zastanawiają się czy zamiast uczestniczyć we mszy mogą się wybrać tylko na samą procesję. Nie, tego dnia to msza święta jest obowiązkowa.

Zobacz również: Wszystkie święta nakazane 2024

Podstawa prawna Kodeks Prawa Kanonicznego 1983

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl