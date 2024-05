Emerytura stażowa 2024 r. [dla kogo, od kiedy, w jakiej wysokości]

Emerytura stażowa będzie przysługiwać ubezpieczonym przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Poselski projekt ustawy wprowadzającej emeryturę stażową znajduje się obecnie w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Bez wieku emerytalnego nie ma emerytury

W obowiązującym stanie prawnym ani w systemie ubezpieczeń społecznych, ani w ubezpieczeniu społecznym rolników co do zasady nie istnieje możliwość nabycia prawa do emerytury bez osiągnięcia wieku emerytalnego.

Projektowana ustawa przewiduje, że alternatywnym do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego warunkiem nabycia prawa do emerytury jest przebycie określonego, bardzo długiego stażu ubezpieczeniowego wynoszącego w okresach składkowych i nieskładkowych.

O co chodzi z emeryturą stażową

Projekt ustawy zakłada, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, będzie przysługiwać emeryturaprzed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – będzie to tzw. emerytura stażowa.

Według projektu ubezpieczony będzie mógł przejść na emeryturę stażową pod warunkiem, że przysługująca mu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

Emerytura stażowa także dla rolników

Zgodnie z projektem ustawy prawo do emerytury stażowej będzie przysługiwać osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników.

Ubezpieczonemu rolnikowi, który nie osiągnął wieku emerytalnego, przysługiwać będzie emerytura rolnicza, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 35 lat w przypadku kobiet i 40 lata w przypadku mężczyzn (emerytura stażowa).

Środki zgromadzone w OFE

Projekt zakłada, że emerytura stażowa będzie przysługiwać pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

W przypadku złożenia przez członka OFE wniosku o przyznanie emerytury stażowej, ZUS zawiadamia fundusz o złożeniu wniosku i o obowiązku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Projekt ustawy procedowany w Sejmie

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej wpłynął do Sejmu 30 stycznia 2024 r.

W lutym 2024 r., po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie jest obecnie procedowany.