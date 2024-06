Podwyżki dla pracowników samorządowych o 700 zł, od XVI do XVIII – o 800 zł, w XIX – o 900 zł, w XX – o 1000 zł. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmienią się stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Wysokość podwyżki zależy od kategorii zaszeregowania pracownika.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia, zmiana rozporządzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Od 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy się i będzie wynosić 4300 zł. Projektowane rozporządzenie ma na celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tak aby uwzględniały nową płacę minimalną.

Projektowane rozporządzenie zakłada wzrost od 700 zł do 1000 zł minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia

Projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Proponowane wysokości wynagrodzenia zawierać będzie I. Tabela w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W tabeli stanowisk wykorzystane są kategorie zaszeregowania od I do XVIII, zaś kategorie XIX i XX pozostają do dyspozycji pracodawcy.

Należy zwrócić uwagę, że w zaproponowanej tabeli poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest niższy do VI kategorii od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 lipca 2024 r. Pracodawca jednak będzie mógł ustalić pracownikowi uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowaną ustawowo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, bowiem jest on upoważniony do określenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w regulaminie wynagrodzenia.

Kwoty podwyżek w zależności od kategorii zaszeregowania

Wysokość minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego zależy od kategorii zaszeregowania. Od kategorii zaszeregowania zależy tek kwota podwyżki.

I tak w:

kategoriach I – XV minimalne wynagrodzenie zasadnicze zwiększy się o 700 zł;

kategoriach XVI – XVIII minimalne wynagrodzenie zasadnicze zwiększy się o 800 zł;

kategorii XIX minimalne wynagrodzenie zasadnicze zwiększy się o 900 zł;

kategorii XX minimalne wynagrodzenie zasadnicze zwiększy się o 1000 zł.

Wejście w życie

Projekt rozporządzenia zakłada, że wejdzie ono w życie od 1 lipca 2024 r.