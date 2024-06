Bez wizy do Chin do 15 dni od 1 lipca 2024 r. Wystarczy polski paszport

Rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. O decyzji poinformowano w 24 czerwca 2024 r. po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem w Pekinie. Ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiającej wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku - poinformowała 25 czerwca 2024 r. rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego.

Rząd Chin zniósł wizy krótkoterminowe dla obywateli Polski

Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.



O decyzji strony chińskiej poinformowano 24 czerwca 2024 r, w związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Tego dnia Duda spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu Zhao OZPL Zhao Lejim.



Jak informują władze w Pekinie, program ruchu bezwizowego ma na celu pobudzenie turystyki po pandemii i wzmocnienie więzi międzynarodowych.

MSZ Chin: ruch bezwizowy dla obywateli Polski będzie obowiązywał do końca 2025 roku

"W celu dalszego promowania wymiany osób między Chinami a innymi krajami, Chiny postanowiły rozszerzyć zakres krajów objętych ruchem bezwizowym i wdrożyć politykę bezwizową na zasadzie próbnej dla posiadaczy zwykłych paszportów Nowej Zelandii, Australii i Polski" - powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego w dniu 25 czerwca 2024 r.



"W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. posiadacze zwykłych paszportów wyżej wymienionych krajów, którzy przyjeżdżają do Chin w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzają krewnych i przyjaciół oraz przejeżdżają przez terytorium Chin na okres nie dłuższy niż 15 dni, mogą wjechać do Chin bez wiz" - wyjaśniła rzeczniczka, dodając, że nie nastąpiły zmiany w stosunku do innych typów wiz.



Polska jest obecnie w gronie 15 państw objętych tym programem.

Ruch bezwizowy w Chinach

W listopadzie 2023 r. Chiny wprowadziły na roczny okres próbny ruch bezwizowy dla obywateli Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Malezji. W marcu do listy dołączyły: Irlandia, Szwajcaria, Austria, Belgia, Luksemburg i, jako jedyny kraj z Europy Wschodniej, Węgry. Kilka dni temu, po wizycie premiera Chin w Canberze, zniesiono wizy dla obywateli Australii i Nowej Zelandii.



Chiny początkowo ogłosiły politykę bezwizową na okres próbny do 30 listopada br., ale w maju przedłużyły ją do 31 grudnia 2025 r.

Obniżka opłat wizowych

W grudniu ub.r. chińskie władze poinformowały o tymczasowym obniżeniu o 25 proc. opłat wizowych dla podróżnych z Polski.



Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

