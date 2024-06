Taryfa za gaz zatwierdzona. Od 1 lipca 2024 r. zapłacimy o ok. 20 proc. więcej, mimo że ceny spadają. Jak to możliwe?

Od 1 lipca 2024 r. zapłacimy o ok. 20 proc. więcej za gaz, mimo że ceny spadają. Taryfa na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych została zatwierdzona.

Taryfa na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych zatwierdzona

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 27 czerwca 2024 r. zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych. Z tym dniem rozpocznie się proces odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh. Przed tym dniem było to 200,17 zł, co oznacza wzrost o ok. 19 proc.

Opłaty za dystrybucję również w górę, abonamentowe po staremu

To jednak nie wszystko. Należy pamiętać o tym, że na wysokość rachunku za gaz wpływają również opłaty za usługę dystrybucji oraz opłaty abonamentowe. Te pierwsze również zostaną odmrożone od 1 lipca 2024 r. Wysokość stawek tych opłat jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu, jednak uśrednione stawki opłat dystrybucyjnych od 1 lipca będą wynosiły: 126,69 zł/MWh dla grupy taryfowej W-1.1, 67,86 zł/MWh dla grupy W-2.1 oraz 65.23 zł/MWh dla grupy W-3.1. W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc. Miesięczne stawki opłat abonamentowych, które nie ulegną zmianie i będą nadal wynosiły (netto):

- 3,35 zł dla grupy taryfowej W-1.1,

- 5,49 zł dla grupy W-2.1,

- 6,4 zł dla grupy W-3.6.

Jak wskazano, choć ceny gazu wzrosną dla gospodarstwa domowego średnio o ok. 20 proc., to w rzeczywistości spadną o 18 proc. Gdyby nie zamrożenie cen, cena gazu przed 1 lipca 2024 r. wynosiłaby bowiem 290,97 zł/MWh.