Woda za darmo dla każdego gospodarstwa domowego. To wydaje się nieprawdopodobnie, ale już toczą się prace nad projektem

1000 litrów wody za darmo dla każdego gospodarstwa domowego. Do tego niechlorowana woda dla zwierząt. Samorządy odzyskają swoje kompetencje, ale przed nimi również remonty sieci wodno-kanalizacyjnych. To wszystko wydaje się nieprawdopodobne, ale już toczą się prace.

1000 litrów wody miesięcznie za darmo dla gospodarstwa domowego

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić program, którego celem będzie zapewnienie darmowej wody pitnej dla każdego gospodarstwa domowego. Rozwiązanie to ma stanowić pakiet ochronny dla polskich rodzin i jest zgodne z polityką europejską. Dostęp do wody nie będzie jednak nieograniczony. Darmowe będzie jedynie pierwsze 1000 litrów wody miesięcznie, które zdaniem Ministerstwa powinno zaspokoić normalne, codzienne potrzeby w zakresie spożycia i higieny. Co więcej, Ministerstwo planuje również zapewnić darmową wodę pitną dla zwierząt. Ma to być woda niechlorowana, której spożywanie ma poprawić zdrowie zwierząt.

Remonty sieci wodno-kanalizacyjnych i istotna rola samorządów

Założenia programu, nad którym toczą się prace, skupiają się nie tylko na darmowym dostępie do wody pitnej, ale również na jakości wody, która będzie trafiała do odbiorców. Aby ta mogła być odpowiednia, program musi również uwzględniać istotną rolę samorządów, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie niezbędnych remontów sieci wodno-kanalizacyjnych. Co ciekawe, samorządy mają również odzyskać kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. To zapewni im większą elastyczność działania i pozwoli dostosować taryfy do lokalnych warunków i potrzeb. PGW Wody Polskie będzie mogło w tym zakresie interweniować tylko wówczas, gdy ustalone przez rady gmin taryfy znacząco przekroczą średnią regionalną, a jeżeli projekt taryfy będzie zakładał wzrost cen o co najmniej 15% ponad średnią stawkę w danym regionie, rada gminy będzie musiała uzyskać zgodę PGW Wody Polskie na taką zmianę cen. Celem jest zapewnienie ustawowej ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen.