Znowu będziemy nosili maseczki. Czeka nas również szersze testowanie. Główny Inspektor Sanitarny mówi o nadchodzących zagrożeniach i przedstawia zalecenia

Znowu będziemy nosili maseczki. Czeka nas również szersze testowanie. Główny Inspektor Sanitarny mówi o nadchodzących zagrożeniach i przedstawia możliwe zalecenia. Do Polski dotarła bowiem kolejna fala zachorowań, której szczyt jest spodziewany w drugiej połowie października.

Będzie komunikat dla urzędów związany z maseczkami, higieną i testowaniem

We wtorek w Ministerstwie Zdrowia miało miejsce spotkanie szefa GIS, konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych i przedstawicieli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dotyczyło ono m.in. zachorowań na Covid-19. Jak podaje Serwis PAP, ustalono na nim, że w najbliższym czasie zostanie opracowany wspólny komunikat dla urzędów i instytucji związany z narastającą falą zachorowań. Jak powiedział szef GIS, trend zachorowań jest rosnący. Rośnie również liczba pacjentów, którzy trafiają do szpitali. Co prawda choroba nie ma tak ciężkiego przebiegu, jak podczas epidemii, jednak osoby z grup ryzyka nadal muszą liczyć się z tym, że będzie im potrzebna tlenoterapia i dłuższy pobyt w szpitalu. W ostatnim czasie miały również miejsce zgony niestety osób obciążonych innymi schorzeniami.

Do Polski dotarła kolejna fala zachorowań. Szczyt jest spodziewany w październiku

Zdaniem szefa GIS, wszystko to oznacza, że do Polski dotarła kolejna fala zachorowań, której szczyt wystąpi w drugiej połowie października. Istotny wpływ będzie na to miało rozpoczęcie nauki w szkołach i na uczelniach. Jak wynika z raportów resortu zdrowia, wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jest widoczny od początku lipca. Wtedy dziennie przybywało ok. 60 przypadków zakażeń. Pod koniec lipca było to już ponad 200 przypadków, a w sierpniu liczby te się podwoiły. W dniu 13 sierpnia nastąpił gwałtowny skok – do 820 nowych zakażeń i w sumie 1189 wszystkich aktualnych przypadków zakażenia odnotowanych w systemie. Warto jednak zaznaczyć, że są to dane wynikające z testów zleconych w szpitalach i przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystko to oznacza, że już niedługo konieczny może się okazać powrót do niefarmakologicznych metod powstrzymania zachorowań, przy czym chodzi nie tylko o Covid-19, ale również grypę czy RSV. Aby zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się, zalecane będzie noszenie maseczek i zwiększenie uważności w zakresie higieny rąk i dezynfekcji powierzchni. Konieczne może również się okazać szersze testowanie mające na celu możliwość wdrażania domowej izolacji, czyli po prostu pozostania w domu.