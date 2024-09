Co przysługuje w pracy rodzicowi dziecka z niepełnosprawnością?

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy jednocześnie są aktywni zawodowo, mają możliwość skorzystania z licznych ułatwień w pracy, które pomagają im godzić obowiązki zawodowe z opieką nad chorym dzieckiem. Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególne uprawnienia, które pozwalają na dostosowanie warunków zatrudnienia do indywidualnych potrzeb rodzica i dziecka.

Telepraca dla opiekunów niepełnosprawnych

Telepraca to forma pracy, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą firmy, korzystając z narzędzi elektronicznych. Oznacza to, że pracownik może pracować z domu, a kontakt z pracodawcą odbywa się za pomocą internetu, poprzez e-maili czy innych środków komunikacji na odległość. Co ważne, telepraca może być wykonywana w trybie częściowym, co oznacza, że pracownik może realizować swoje obowiązki zdalnie w określone dni tygodnia, a w pozostałe pracować stacjonarnie w siedzibie firmy. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne łączenie zadań, które wymagają obecności w miejscu pracy, z tymi, które można realizować w domu.