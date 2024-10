To tam mieszkańcy mieli w 2024 roku najwyższy dochód na osobę. Od 7995,40 złotych do 23.773,77 złotych. Mieszkasz w którejś z tych gmin?

Najbogatsze gminy w Polsce. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca kształtuje się w nich w przedziale od 7995,40 złotych do 23.773,77 złotych. Na przeciwległym krańcu zestawienia jest gmina ze wskaźnikiem w wysokości 580,51 złotych.

Wskaźnik dochodów podatkowych dla gmin

W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów opublikuje wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin, powiatów i województw, które będą służyły do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2025 roku. Z publikowanych przez MF danych dowiemy się, jaki jest wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W). Na podstawie przepisów ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oblicza się go dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, a także wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy.

Najwyższy dochód na mieszkańca to 23.773,77 złotych

Na tej podstawie oblicza się subwencję lub ewentualną wpłatę do budżetu państwa. Są one wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla danego typu jednostek (w tym wypadku gmin – symbol Gg). W zeszłym roku, niezmiennie od 20 lat, najwyższy wskaźnik G miała gmina Kleszczów. Wyniósł on w tej jednostce 23.773,77 złotych (w 2023 r. było to 32.477,69 złotych). Na przeciwległym biegunie tego zestawienia w minionym roku znalazła się gmina Dydnia, w której wskaźnik G wyniósł 580,51 złotych. Wskaźnik Gg dla kraju wynosił 2788,93 zł. Warto pamiętać, że subwencja lub ewentualna wpłata do budżetu państwa jest wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla danego typu jednostek (gmin, powiatów i województw) w całej Polsce - tzw. wskaźniki Gg, Pp i Ww. Oba wskaźniki mają więc istotne znaczenie.

Czy zestawienie przewidywanych wpływów podatkowych na jednego mieszkańca na 2025 rok na zaskoczy? Zgodnie z zapowiedziami, wybory samorządowe miały zmienić te wyniki na lepsze, ale jaka jest rzeczywistość, przekonamy się już niedługo.

Jak przedstawiała się pierwsza dziesiątak najbogatszych gmin w Polsce, przy uwzględnieniu dochodu podatkowego na jednego mieszkańca zaplanowanego na 2024 rok? Kleszczów – 23.773,77 zł, Sulmierzyce – 11 465,48 zł, Kobierzyce – 10.988,64 zł, Rewal – 10.100,65 zł, Kozielice – 9174,20 zł, Polkowice – 8991,59 zł, Jerzmanowa – 8464,30 zł, Rząśnia – 8408,88 zł, Bełchatów – 2754,00 zł, Nadarzyn – 7995,40 zł.