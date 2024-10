Podniesienie zasiłku pogrzebowego w 2024 r. Czy to jeszcze możliwe? Projekt zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. Od dłuższego czasu trwają prace nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego z obowiązującej już od ponad 13 lat kwoty w wysokości 4 tys. zł.

W maju 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano w nim podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł, objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji oraz zasiłek celowy z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia jakim jest pogrzeb w kwocie do 2 tys. zł.

REKLAMA

Podniesienie zasiłku pogrzebowego w 2024 r. Czy to jeszcze możliwe?

Resort rodziny stoi na stanowisku, że należy podwyższyć wysokość tego zasiłku do 7 tys. zł. Ponadto, ma podlegać mechanizmowi waloryzacji. Dodatkowo resort chce wprowadzić zasiłek celowy z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia jakim jest pogrzeb w kwocie do 2 tys. zł. Resort finansów zaś proponuje, by podwyższyć wysokość tego zasiłku, ale do kwoty 6450 zł, bez mechanizmu waloryzacji oraz bez zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia jakim jest pogrzeb. Po uzgodnieniach oraz konsultacjach projekt trafił pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. W projekcie z 4 września 2024 r. dalej widnieje informacja, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a wysokość zasiłku pogrzebowego ma wynosić 7 tys. zł. Projekt zakłada, że zasiłek ma przysługiwać po osobach, których śmierć nastąpiła od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Projekt w dalszym ciągu zakłada, ze pierwsza waloryzacja zasiłku pogrzebowego zostanie przeprowadzona w 2025 r.

Projekt zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów

REKLAMA

Redakcja Infor.pl zwróciła się z pytaniem do MRPiPS dotyczącym prac nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego. Resort poinformował redakcję, że ze względu na wprowadzony stan klęski żywiołowej i zaistniałą potrzebę priorytetowego zaangażowania wszystkich członków Stałego Komitetu Rady Ministrów w działania Rządu związane z ograniczaniem skutków powodzi, przedmiotowy projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów. Poniżej prezentujemy całą odpowiedź resortu rodziny.

Informujemy, że opracowany w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (UA5) dotyczycący podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego został, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Ze względu na wprowadzony stan klęski żywiołowej i zaistniałą potrzebę priorytetowego zaangażowania wszystkich członków Stałego Komitetu Rady Ministrów w działania Rządu związane z ograniczaniem skutków powodzi, przedmiotowy projekt ustawy został zdjęty z porządku obrad SKRM.

Dalsze prace nad projektem znajdują się w gestii SKRM oraz Rady Ministrów - napisało w odpowiedzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.