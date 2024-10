Droższe papierosy od 2025 r. Papierosy w 2025 r. droższe o 25 proc. [wzrost z 276 zł do 345 zł za tysiąc sztuk]. W 2026 r. to już 414 zł, w 2027 r. to 476,10 zł. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

